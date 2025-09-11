В Славгороде ожидаются самые конкурентные выборы депутатов 14 сентября

На 21 мандат в Собрании депутатов претендуют 73 кандидата от шести партий

11 сентября 2025, 12:10, ИА Амител

Администрация Славгорода / Фото: slavgorod.ru

В Алтайском крае в единый день голосования 14 сентября самые конкурентные выборы ожидаются в Славгороде, где на 21 мандат в Собрании депутатов претендуют 73 кандидата от шести партий, пишет "Атмосфера".

"Единая Россия" выдвинула 21 кандидата. От ЛДПР за мандаты поборются 19 кандидатов, а от "Справедливой России – За правду" – 14. Семь кандидатов – у "Новых людей", четыре – у "Коммунистов России" и три – у КПРФ. И еще пять самовыдвиженцев.

«Судя по количеству кандидатов, выдвинутых на нынешних выборах, ЛДПР и "Справедливая Россия" стремятся сохранить свое представительство, "Новые люди" – получить его, а "Единая Россия" – взять реванш», – отмечает издание.

Напомним

Предыдущие выборы Собрания депутатов проводились в Славгороде в 2020 году. Тогда "Единая Россия" взяла восемь округов из 21, а семь мандатов забрали самовыдвиженцы. Трех депутатов провела ЛДПР, двух – КПРФ и одного – "Справедливая Россия".

«Стремление партии власти улучшить результат 2020 года вызвано как минимум двумя факторами», – отмечает "Атмосфера".

Во-первых, глава Славгорода Людмила Подгора с конца 2024 года руководит местной организацией "Единой России".

Во-вторых, в ноябре у Людмилы Подгоры истекает срок полномочий на посту главы муниципального округа город Славгород и ей предстоит заручиться поддержкой депутатов для переизбрания еще на пять лет.

Однако, как считают источники издания, выиграть во всех округах "Единой России" вряд ли удастся, поскольку "у местных властей недостаточно административного ресурса".

Ситуация непростая

Власти Алтайского края проявляют пристальное внимание к выборам в Славгороде. Так, 21 августа в городе прошел день АКЗС, по итогам которого председатель Заксобрания Александр Романенко пообещал, что будет принят конкретный документ с перечнем объектов, сроками, объемами финансовой помощи. Речь может идти о сотнях миллионов рублей. В частности, только на модернизацию спортивных объектов требуется 50–60 миллионов.

А на сессии Законодательного собрания 28 августа глава Славгорода Людмила Подгора выступила с отчетом о работе органов местного самоуправления муниципального округа. Депутаты приняли отчет единогласно, однако, как рассказал один из них, голосовали всего лишь за то, чтобы принять отчет к сведению.

Впрочем, критика в ходе обсуждения все-таки прозвучала. Например, в Славгороде сложная ситуация с водоснабжением и водоотведением, не хватает мусорных баков, разбиты многие дороги. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал проблемы с подготовкой к зиме в Славгородском округе.