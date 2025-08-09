Такой день. Расширение барнаульской многоэтажки и закрытие пляжа

О главных событиях Алтайского края за 8 августа

09 августа 2025, 00:02, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

16-этажный ЖК начнут возводить на ул. Крупской, 100. Изначально на участке планировали строить десятиэтажный дом, но из-за "экономической ситуации" высотность увеличили. Обновленный проект ЖК в апреле 2025 года успешно прошел градсовет, а в начале августа стройэкспертиза выдала положительное заключение.

Пляж, расположенный на территории парк-отеля "Солнечный", закрылся в связи с погодными условиями, сообщили amic.ru в администрации комплекса. На сайте парк-отеля сообщается, что пляж закрыт и всех желающих отдохнуть ждут в гости в следующем году.

С 8 по 10 августа в Барнауле полностью перекроют движение по улице Партизанской от дома № 64 до проспекта Ленина. Об этом сообщает пресс-служба "СГК Барнаул" в Telegram-канале. Как уточнили в администрации города, ограничения будут действовать по всей ширине проезжей части с 08:00 8 августа до 23:00 10 августа.