Такой день. Ремонт барнаульского аэродрома и зарплаты жителей Алтая

О главных событиях региона за 10 ноября

10 ноября 2025, 23:50, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

2,9 млрд рублей заплатят подрядчику за капитальный ремонт барнаульского аэродрома в Михайловке. При этом максимальная цена лота была больше – 3,2 млрд рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок. Итоги аукциона подвели 6 ноября 2025 года. Всего на него заявились две компании. Первая согласилась сделать работу за 3,2 млрд рублей, как и было предложено, а вторая – за 2,9 млрд рублей. В итоге последняя фирма победила.

В Алтайском крае ночью во вторник, 11 ноября, ожидаются морозы до -6...-11 градусов, местами до -18 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. Однако такая низкая температура продержится всего один день.

Алтайский край занял 73-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат, а Республика Алтай – 59-е. Ранжирование провели по трем критериям: доля работников на крупных и средних предприятиях с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе.