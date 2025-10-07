Такой день. Репортаж об Алтайском крае и детская площадка в сквере "Взлетный"

О главных событиях региона за 7 октября

07 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Специальный репортаж об Алтайском крае вышел на федеральном телеканале "Россия 24". Программа под названием "Алтайский край: земля сильных" стала частью документального проекта "Деловое путешествие". Уже несколько лет он знакомит зрителей с особенностями российских регионов.

Музей военной истории, который будет работать по адресу пр. Комсомольский, 73б, уже готовят к открытию. Здание, сильно поврежденное пожаром 2018 года, полностью восстановлено, рассказал замминистра строительства Алтайского края Игорь Спивак.

В Барнаульском сквере "Взлетный", расположенном на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, в ближайшее время появится современная детская игровая площадка, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. Проект был одобрен жителями города в ходе общественного голосования, которое проходило на "Платформе обратной связи" с 30 сентября по 6 октября.