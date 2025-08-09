Такой день. Самый большой телескоп и новая дорога в Барнауле
Главное за 9 августа
09 августа 2025, 23:20, ИА Амител
В Змеиногорском районе Алтайского края готовят к запуску новейший лазерный телескоп – самый большой в России и один из крупнейших в Европе. До недавнего времени объект был закрытым. Однако в апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин распорядился допускать сюда студентов вузов, где готовят кадры для космической отрасли.
Ввести телескоп в эксплуатацию планируют до конца текущего года.
На улице Багряной в Барнауле открыли движение по новой автомобильной дороге. Ее удалось достроить раньше запланированного срока.
Как отметил глава города Вячеслав Франк, новая дорога будет решать две ключевые задачи: снижать интенсивность транспортного потока на прилегающих улицах и обеспечивать доступ к домам нового квартала.
9 августа во всех районах Барнаула прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Жители краевой столицы участвовали в спортивных состязаниях и мастер-классах, а также смогли увидеть показательные выступления по разным направлениям.
