Жители Барнаула активно и познавательно отметили День физкультурника 9 августа. Фото

Во всех районах краевой столицы прошли спортивные фестивали с мастер-классами и показательными выступлениями

09 августа 2025, 21:58, ИА Амител

Фото: barnaul.org

9 августа во всех районах Барнаула прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Жители краевой столицы участвовали в спортивных состязаниях и мастер-классах, а также смогли увидеть показательные выступления по разным направлениям. Об этом сообщили на сайте администрации города.

В Ленинском районе на стадионе "Лабиринт" состоялся "Фестиваль спорта". В его рамках прошли соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, уличному бадминтону, армрестлингу, шахматам, дартсу, бочче, спортивному ориентированию, скалолазанию. Также была организована площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Помимо этого, в веселых стартах приняли участие ветеранские общественные организации и советы ТОС.

Кроме того, здесь прошел открытый турнир по настольному теннису среди взрослых и детей.

В Октябрьском районе у визит-центра парка "Изумрудный" состоялся спортивный праздник, который начался с забега проекта "5 верст" и зарядки от руководителя общероссийского общественного движения "Здоровое отечество" Сергея Потехина.

Затем состоялось торжественное открытие и парад физкультурных сообществ Барнаула, показательные выступления по разным спортивным направлениям и концертная программа от творческих коллективов.

Все желающие приняли участие в мастер-классах по фитнесу, гимнастике, йоге, растяжке, джампингу, турнире по шахматам и другим направлениям.

В Индустриальном районе в сквере "Взлетный" также прошел "Фестиваль спорта", где были организованы площадки с показательными выступлениями: джампинг, школа карате, тхэквондо и эстетическая гимнастика.

Кроме того, спортсмены соревновались в многоборье, куда входили присед с гирей, рывок гири, гребля, отжимания и другие испытания. Также спортивно-развлекательную программу подготовили для детей.

В Железнодорожном районе спортивный праздник прошел на стадионе МБОУ "Гимназия № 42". В нем участвовали 18 команд по месту жительства. В рамках мероприятия были организованы соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и "Гонке ГТО на беговой дорожке".

А в Центральном районе состоялся фестиваль спорта "Стиль жизни – здоровье! 2025".

В парке культуры и отдыха "Центральный" жители Барнаула участвовали в мастер-классах по йоге для начинающих, скандинавской ходьбе, фланкировке, фехтованию на саблях, фитнесу, теннису, гимнастике, основам начальной военной подготовки и оказанию первой медицинской помощи. Каждый желающий смог бесплатно проверить свое здоровье. Также участники разгадывали загадки и получали призы с помощью чат-бота.