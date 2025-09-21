Такой день. Школьник в плену у водителя автобуса и избиение в центре Барнаула

О главных событиях региона за 21 сентября

21 сентября 2025, 20:53, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре Барнаула поздним вечером 19 сентября произошло жестокое нападение. Около 23:20 на перекрестке улиц Геблера и Песчаной трое неизвестных остановили прохожего. В результате он получил тяжелые травмы – перелом лицевой кости, рассечение брови и трещину глазного дна, вызвавшую двоение при взгляде вверх и вниз.

В Барнауле возле бара на улице Мало-Олонской мужчина начал угрожать охраннику, заявляя, что "отправит его на спецоперацию", и упоминая неких влиятельных родственников. Мужчина требовал у охранника назвать полные данные и кричал. Он заявил, что те, кто идут против него, "уже давно двухсотыми валяются".

По словам жительницы Барнаула, ее сын ехал на тренировку в автобусе № 58 и столкнулся с хамским поведением водителя. Мальчик не смог оплатить билет через интернет, а терминал в автобусе не работал. Тогда водитель запер ребенка в общественном транспорте и сказал, что пассажир «поедет, пока интернет не появится». На помощь пришла случайная женщина, которая и оплатила проезд.