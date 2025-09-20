Такой день. Штрафы за вандализм и график подключения отопления

О главных событиях региона за 20 сентября

20 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Штрафы для вандалов, которые ломают аттракционы и объекты благоустройства в парках и скверах, предложили повысить в несколько раз в Алтайском крае. Данную инициативу обсудили 18 сентября на совещании региональной Общественной палаты.

В администрации краевой столицы под председательством заместителя главы Барнаула по городскому хозяйству Сергея Татьянина состоялось рабочее совещание, посвященное началу отопительного сезона, сообщают в мэрии. С 22 сентября начнется подключение многоквартирных жилых домов и других объектов. Подача тепла будет осуществляться также в заявительном порядке.

С 1 октября в Алтайском крае заработает единая система записи к врачу через контакт-центр по номеру 122. В рамках проекта "Единая регистратура" операторы уже тестируют техническое и программное обеспечение, а также мониторят расписания поликлиник, сообщает Минздрав региона. Первоначально через единый номер можно будет записаться к участковому терапевту. В дальнейшем перечень специалистов расширят.