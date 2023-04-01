Такой день. Смерть журналиста Владислава Сухачева и жалобы на грязную воду

Главное за 1 апреля

01 апреля 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В ночь на 1 апреля скончался шеф-редактор "Вестей Алтай" Владислав Сухачев. Ему был 51 год. Прощание с телеведущим состоится 3 апреля с 11:30 до 13:00 в траурном зале по ул. Аносова, 8.

В Барнауле водители маршруток 75-го маршрута своими силами заделывают ямы на дорогах. На опубликованном в соцсетях видео автор говорит, что водителям приходится всё делать своими силами, чтобы не отставать от графика.

Жители барнаульского села Власиха пожаловались на "ржавую и грязную" воду, которая течёт из крана. По их словам, ответственные за данный участок "не хотят ничего предпринимать и из года в год вода только ухудшается".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что старается сделать всё необходимое, чтобы жители региона чувствовали уверенность в завтрашнем дне. И одно из направлений, над которым власти работают ежедневно, – это контроль ситуации на рынке труда.

В Барнауле с 3 апреля пустят дополнительный трамвай на маршрут № 10. Он будет выходить на линию ежедневно по будням в 05:26 с конечной станции "Докучаево".