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Жители барнаульского села Власиха пожаловались на грязную и ржавую воду из крана

По словам местных, ответственные не хотят ничего предпринимать

01 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Кадр и видео: "В курсе 22"
Кадр и видео: "В курсе 22"

Жители барнаульского села Власиха пожаловались на коричневую воду, которая течёт из крана. Сообщение опубликовано в телеграм-канале "В курсе 22".

"Невозможно пользоваться водой. Вода бежит грязная и ржавая!" – посетовали сельчане.

По их словам, ответственные за данный участок "не хотят ничего предпринимать и из года в год вода только ухудшается".

Ранее барнаульцам рассказали, можно ли пить воду из-под крана в период паводка.

Комментарии 2

  • Мы давно переехали из Власихи именно из-за такой воды.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • На Челюскинцев невозможно вонючая вода уже месяц, приходится через 2 фильтра прогонять чтобы после кипячения не воняло... И платим за такую воду(
    02 апреля, Гость   Ответить
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