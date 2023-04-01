Жители барнаульского села Власиха пожаловались на грязную и ржавую воду из крана

По словам местных, ответственные не хотят ничего предпринимать

01 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Кадр и видео: "В курсе 22"

Жители барнаульского села Власиха пожаловались на коричневую воду, которая течёт из крана. Сообщение опубликовано в телеграм-канале "В курсе 22".

"Невозможно пользоваться водой. Вода бежит грязная и ржавая!" – посетовали сельчане.

По их словам, ответственные за данный участок "не хотят ничего предпринимать и из года в год вода только ухудшается".

Ранее барнаульцам рассказали, можно ли пить воду из-под крана в период паводка.