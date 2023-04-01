Жители барнаульского села Власиха пожаловались на грязную и ржавую воду из крана
По словам местных, ответственные не хотят ничего предпринимать
01 апреля 2023, 13:30, ИА Амител
Кадр и видео: "В курсе 22"
Жители барнаульского села Власиха пожаловались на коричневую воду, которая течёт из крана. Сообщение опубликовано в телеграм-канале "В курсе 22".
"Невозможно пользоваться водой. Вода бежит грязная и ржавая!" – посетовали сельчане.
По их словам, ответственные за данный участок "не хотят ничего предпринимать и из года в год вода только ухудшается".
Ранее барнаульцам рассказали, можно ли пить воду из-под крана в период паводка.
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