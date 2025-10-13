Такой день. Строительство магистрали в Барнауле и рельефный гараж на Новом рынке

О главных событиях региона за 13 октября

13 октября 2025, 23:55, ИА Амител

Двухэтажный гараж на 35 машино-мест и тремя кладовыми построят на пр. Ленина, 106в (рядом с Новым рынком). Объект возведут, чтобы обеспечить парковочными местами жильцов 24-этажной высотки, которая появится рядом. Ее проект согласовали на градсовете еще летом 2024 года, а на заседании 9 октября 2025-го презентовали паркинг.

В Барнауле завершается строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Основные строительные работы уже выполнены, подрядчики переходят к финальному этапу.

10 октября в Барнауле прошли очередные торги, на которых разыграли три участка под многоквартирное и социальное строительство. Площадь территорий – 34,4 га, 38,6 га и 42,6 га. Земли уже не вызвали ажиотажа, как первые торги, а потому и цена, предложенная застройщиками, оказалась значительно ниже.