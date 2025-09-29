Такой день. Строительство спортивного комплекса и рост зарплат бюджетников

О главных событиях региона за 29 сентября

29 сентября 2025, 23:30, ИА Амител

Огромный спортивный кластер планируют возвести в Индустриальном районе Барнаула на улице Власихинской, 143. На первом этапе на территории площадью более двух гектаров хотят построить пять спортивных залов для занятий волейболом, гимнастикой, баскетболом, падел-теннисом, пляжным волейболом, теннисом и мини-футболом. Проект намерены реализовать предприниматель Андрей Кутулуцкий и некоммерческая организация "Спортивная инициатива".

В Алтайском крае с 1 октября 2025 года вырастут зарплаты граждан, работающих в бюджетной сфере. Среди них учителя, врачи, работники соцзащиты, культуры и спорта. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Масштабное строительство скоро развернется на ул. Папанинцев: градсовет 25 сентября одобрил проект высотного ЖК. Дом будет состоять из двух корпусов в 20 и 23 этажа, объединенных двухуровневым коммерческим блоком. Также застройщик – компания "Авангард" – обещает выполнить благоустройство ул. Папанинцев и построить ливневую канализацию. Подробнее о проекте – в материале amic.ru.