Такой день. Стройка у аэропорта и барнаульский маньяк на СВО

О главных событиях региона за 6 октября

06 октября 2025, 23:53, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Стали известны победители аукционов, на которых разыграли право аренды двух участков у аэропорта. Территорию 41,3 га забрала "Жилищная инициатива", которая предложила за лот 104,1 млн рублей при начальной стоимости 8,7 млн рублей. А площадку 42,3 га будет осваивать компания "Алгоритм". Она предложила за землю 56,4 млн (при начальных 1,9 млн рублей).

Виталий Манишин, которого осудили на 25 лет за 11 убийств, совершенных с 1989 по 2000 год, может отправиться в зону СВО. В свою очередь, бывший замначальника отдела алтайской полиции по раскрытию преступлений против личности Иван Ерыкин надеется, что Манишин останется в заключении.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал, что вопрос с завершением строительства нового здания Художественного музея в Барнауле будет решен. Глава региона отметил, что музей относится к небольшому количеству проектов со сложной судьбой.