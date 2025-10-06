"Проект со сложной судьбой". Томенко рассказал о строительстве Художественного музея

Сейчас требуется разработка современной проектной документации

06 октября 2025, 15:57, ИА Амител

Художественный музей в Барнауле / Фото: amic.ru

Вопрос с завершением строительства нового здания Художественного музея в Барнауле будет решен. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью "Вестям".

Глава региона отметил, что музей относится к небольшому количеству проектов со сложной судьбой.

«Сейчас требуется разработка современной проектной документации, которая бы соответствовала реалиям сегодняшнего дня. Постепенно мы этот вопрос решим», – подчеркнул Томенко.

По его словам, в целом в случае со всеми строительными проектами без исключений – это касается и медучреждений, и школ, и домов культуры, и многих других организаций – в крае придерживаются высоких стандартов качества.

«В соответствии с этими принципами за последние годы было реализовано большое количество крупных и долгожданных проектов, среди которых, например, Ребрихинская поликлиника или поликлиника № 14 в Барнауле. На этих позициях мы будем стоять и дальше», – заверил Томенко.

Ранее сообщалось, что проблемный музей на площади Октября в Барнауле постараются достроить в 2028 году.

Возведение объекта началось в 2012-м, однако на данный момент здание готово только на 62%. В алтайском Минстрое заявляли, что без корректировки проектно-сметной документации работы на объекте не продолжатся.

Строительство в очередной раз заморозили весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. В июле край пытался найти проектировщика, но тогда заявку на лот никто не подал. В декабре снова не удалось найти проектировщика.