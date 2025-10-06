"Проект со сложной судьбой". Томенко рассказал о строительстве Художественного музея
Сейчас требуется разработка современной проектной документации
06 октября 2025, 15:57, ИА Амител
Вопрос с завершением строительства нового здания Художественного музея в Барнауле будет решен. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью "Вестям".
Глава региона отметил, что музей относится к небольшому количеству проектов со сложной судьбой.
«Сейчас требуется разработка современной проектной документации, которая бы соответствовала реалиям сегодняшнего дня. Постепенно мы этот вопрос решим», – подчеркнул Томенко.
По его словам, в целом в случае со всеми строительными проектами без исключений – это касается и медучреждений, и школ, и домов культуры, и многих других организаций – в крае придерживаются высоких стандартов качества.
«В соответствии с этими принципами за последние годы было реализовано большое количество крупных и долгожданных проектов, среди которых, например, Ребрихинская поликлиника или поликлиника № 14 в Барнауле. На этих позициях мы будем стоять и дальше», – заверил Томенко.
Ранее сообщалось, что проблемный музей на площади Октября в Барнауле постараются достроить в 2028 году.
Возведение объекта началось в 2012-м, однако на данный момент здание готово только на 62%. В алтайском Минстрое заявляли, что без корректировки проектно-сметной документации работы на объекте не продолжатся.
Строительство в очередной раз заморозили весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. В июле край пытался найти проектировщика, но тогда заявку на лот никто не подал. В декабре снова не удалось найти проектировщика.
16:09:20 06-10-2025
постепенно. Бггг
13 лет - это постепенно или ускоренно?
16:11:23 06-10-2025
«Век-Строй», вроде, забрал с 3-й попытки. Только они строители))))
Что, не проектируют до сих пор?
Стыдно уже должно быть кому-то. Больше 10 лет не можете решить вопрос.
16:22:34 06-10-2025
Гость (16:11:23 06-10-2025) «Век-Строй», вроде, забрал с 3-й попытки. Только они строите... Но мой лот,
Свитый из песен и слов,
Всем моим бедам назло,
Вовсе не так уж плох
16:32:41 06-10-2025
Гость (16:22:34 06-10-2025) Но мой лот, Свитый из песен и слов, Всем мои... А лот и ныне там... Кому есть дело до культуры нашей?
Мы все в бизнесе друзья. Вот Если бы для казино был выставлен ваш лот, тогда бы жили мы как в Монако.
А так, какой-то там художественный музей - это мало важно нашей власти.
10:30:09 07-10-2025
Гость (16:11:23 06-10-2025) «Век-Строй», вроде, забрал с 3-й попытки. Только они строите... почему не решили? Деньги то все уже давно "освоили", да не по одному разу.
16:17:49 06-10-2025
Мы строили, строили и наконец достроим. В 2028 году.
16:25:33 06-10-2025
Гость (16:17:49 06-10-2025) Мы строили, строили и наконец достроим. В 2028 году. ... Вообще не ФАКТ!!!???)))))))
16:48:55 06-10-2025
Гость (16:25:33 06-10-2025) Вообще не ФАКТ!!!???)))))))... Ну сказано же:"Постараются".
16:30:54 06-10-2025
Гость (16:17:49 06-10-2025) Мы строили, строили и наконец достроим. В 2028 году. ... Не факт, ой не факт!
16:26:55 06-10-2025
Ну зато Ленина снесли.
18:12:22 06-10-2025
Гость (16:26:55 06-10-2025) Ну зато Ленина снесли.... Ленин старенький был, а сеятель страшненький, девочка при нем мироточивая - не очень образ.
19:10:52 06-10-2025
Гость (18:12:22 06-10-2025) Ленин старенький был, а сеятель страшненький, девочка при не...
Нет скульптурного образования,но кажется здесь некоторым образом нарушены пропорции.Поэтому немного страшненько )
18:17:58 06-10-2025
Гость (16:26:55 06-10-2025) Ну зато Ленина снесли.... да и пёс с ним
16:46:25 06-10-2025
Шо, опять? По старому достроить не судьба? Строили же по проекту!? Как за 12 лет он может устареть???
16:46:40 06-10-2025
И ни кто не сядет, хотя есть за что
17:43:01 06-10-2025
Хорошо бы наш губернатор вместе с главой Алтайского законодательного собрания сходили в Худ. музей на экскурсию и посмотрели, в каких условиях смотрят картины и слушают лекции посетители.Я уж не говорю, в каких условиях работают работники музея.
18:50:18 06-10-2025
К чему суета? Зачем так торопятся?
19:37:53 06-10-2025
Проворовались, осквернили храм культуры - нужна очистительная жертва в форме аудита и казни виновных.
03:32:23 07-10-2025
Олег (19:37:53 06-10-2025) Проворовались, осквернили храм культуры - нужна очистительна... В надежде что в будущем не осквернят сквер за храмом культуры. Хорошо бы что-нибудь новенькое, культурненькое. В дополнение к тратуарным дорожкам и
скамейкам.
19:55:41 06-10-2025
Ах, у нас ведь одна дама по культуре еще не получила всех наград....
20:48:35 06-10-2025
Гость (19:55:41 06-10-2025) Ах, у нас ведь одна дама по культуре еще не получила всех на... ]
Зато фотается со знаменитостями.))))))))))
10:01:12 07-10-2025
Гость (19:55:41 06-10-2025) Ах, у нас ведь одна дама по культуре еще не получила всех на... "Строительство Государственного художественного музея в Барнауле на площади Октября завершится в 2024 году. Для этого из федерального бюджета выделят ещё около 200 миллионов рублей, заявила 26 апреля в ходе правительственного часа в АКЗС министр культуры региона Елена Безрукова."
ну вот, уже 2025 год и строительство завершено)))
20:47:44 06-10-2025
Хорошая "новость".)))))) Грустно то, что строительством музея министерство "культуры" вообще не занимается.((((((((
09:15:46 07-10-2025
Это Золотая жила. Верните Ленина на место и все получится.
15:23:06 07-10-2025
Гость (09:15:46 07-10-2025) Это Золотая жила. Верните Ленина на место и все получится.... Лучше Сталина тогда уж
09:52:16 07-10-2025
Огромное количество окон, куда картины вешать будут?
Памятник действительно страшный - осеменитель с карликом гуманоидом