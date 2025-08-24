Такой день. Убийство 18-летней девушки и задержка рейсов в барнаульском аэропорту
Главное за 24 августа
24 августа 2025, 23:32, ИА Амител
Установлено, что в ночь с 21 на 22 августа обвиняемый находился в компании односельчан, где познакомился с молодой девушкой. После распития спиртного он повез новую знакомую домой. По дороге злоумышленник свернул в безлюдное место на берег реки, где изнасиловал потерпевшую. С целью скрыть совершенное преступление, он нанес несколько ударов по голове девушки, после чего в бессознательном состоянии сбросил ее тело в реку.
24 августа в аэропортах семи сибирских городов – Барнаула, Кемерова, Новокузнецка, Омска, Томска, Горно-Алтайска и Норильска – произошла массовая отмена рейсов, из-за которой более 1,5 тысячи пассажиров, включая семьи с детьми, не могут вылететь в назначенные направления. В Барнауле отменены рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Ред Вингс" в Москву и Екатеринбург: около 300 человек, в том числе 26 детей, ожидают вылета.
Вечером 23 августа в 18:35 по местному времени в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зафиксировано землетрясение. Эпицентр подземного толчка находился в 21 километре юго-западнее села Курай, сила сейсмособытия составила 3,0 магнитуды, а интенсивность – 3,4 балла. Толчки не ощущались местными жителями, жертв и разрушений нет.
08:11:56 25-08-2025
Сколько ж нелюдей носит ещё наша земля. Как вырастают такие подонки? Это же хуже зверей или на уровне некоторых зверей.Получается, что это убожество даже не человек, ибо живет только низкопробными инстинктами. И вот такому ублюдку дадут лет 10, выйдет совершенно бесполезным моральным уродом, а девушка могла бы родить несколько хороших людей.Таких, как этот ублюдок, на урановые рудники без права на амнистию.Человека из этого негодяя уже не получится.