Такой день. Утонувший автобус и смертельное ДТП по Власихе

Главные новости в Алтайском крае 2 апреля

02 апреля 2023, 23:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Нива" врезалась в пассажирский автобус во Власихе. Авария произошла 2 апреля на улице Мамонтова. В результате столкновения отечественный автомобиль сильно деформировался, водителя зажало в салоне. Прибывшие на место сотрудники МЧС и медики констатировали смерть мужчины.

Барнаулец рассказал о сточных водах, разрушающих дорожное покрытие и стекающих в Пивоварку.

По словам мужчины, начинается сток на территории автобазы по адресу Шевченко, 172.

"На территории данного предприятия расположен канализационный люк, в который сливаются ассенизаторские машины. Несколько лет назад была аналогичная ситуация. Только зловонный поток тогда стекал с косогора по дороге одного из ГСК. Тогда за устранение проблемы взялись только после того, как пообещали обратиться в надзорные органы", – написал барнаулец.

Микроавтобус утонул в Барнаулке 2 апреля. Машина почти полностью ушла под воду под мостом. Как это произошло – неизвестно.

Вытаскивать утонувший автомобиль пришлось самогрузом. Он же помогал вытащить на берег людей из салона. Предварительно, пострадавших нет.