Такой день. Задержание главы района Алтайского края и 28 млн выплат беременным студенткам
О главных событиях региона за 29 июля
29 июля 2025, 23:59, ИА Амител
Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru
С января 2025 года беременным студенткам в Алтайском крае заплатили уже более 28 млн рублей. Выплату в 100 тысяч рублей от краевых властей получили уже 282 девушки.
В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев и троллейбусов. Такие меры связаны с обрывом контактной сети на перекрестке проспект Ленина - улица Матросова.
Утром 29 июля правоохранители задержали главу Первомайского района Юлию Фролову. Обязанности по управлению муниципалитетом временно исполняет ее первый заместитель Наталья Шайкина.
Комментарии 0