Такой день. Задержки рейсов и причины ограничения связи в Барнауле
О главных событиях Алтайского края за 21 июля
21 июля 2025, 23:59, ИА Амител
Работы по запуску водовода в центре Барнаула завершены раньше срока – изначально завершить их планировалось к утру 22 июля.
Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Мероприятия по повышению безопасности будут проводиться активнее в рабочие дни и периоды появления информационных угроз.
В барнаульском аэропорту снова задержали авиарейсы на прилет и вылет из Москвы.
Про безопасность ясно. Про мобильную связь не ясно - так и будет кое как работать?