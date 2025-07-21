Такой день. Задержки рейсов и причины ограничения связи в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 21 июля

21 июля 2025, 23:59, ИА Амител

Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru

Работы по запуску водовода в центре Барнаула завершены раньше срока – изначально завершить их планировалось к утру 22 июля.

Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Мероприятия по повышению безопасности будут проводиться активнее в рабочие дни и периоды появления информационных угроз.

В барнаульском аэропорту снова задержали авиарейсы на прилет и вылет из Москвы.