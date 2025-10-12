Такой день. Жесткое ДТП на Змеиногорском тракте и подростки на дорогах Барнаула

О главных событиях региона за 12 октября

12 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

На Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с внедорожником Tank. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир легковушки.

В Барнауле жители сообщают о подростках, которые продолжают мыть автомобили прямо на проезжей части, несмотря на опасность. Очевидцы утверждают, что это происходит на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Водители делают детям замечания, однако в ответ слышат лишь нецензурные выражения.

В ночь на 13 октября Землю накроет магнитная буря уровня G1. Слабое возмущение магнитосферы ожидается в утренние часы. По прогнозу специалистов, около 06:00 по барнаульскому времени буря достигнет Земли, после чего активность постепенно снизится. Магнитные бури могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей в Алтайском крае.

