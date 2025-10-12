Такой день. Жесткое ДТП на Змеиногорском тракте и подростки на дорогах Барнаула
О главных событиях региона за 12 октября
12 октября 2025, 21:00, ИА Амител
На Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с внедорожником Tank. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир легковушки.
В Барнауле жители сообщают о подростках, которые продолжают мыть автомобили прямо на проезжей части, несмотря на опасность. Очевидцы утверждают, что это происходит на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Водители делают детям замечания, однако в ответ слышат лишь нецензурные выражения.
В ночь на 13 октября Землю накроет магнитная буря уровня G1. Слабое возмущение магнитосферы ожидается в утренние часы. По прогнозу специалистов, около 06:00 по барнаульскому времени буря достигнет Земли, после чего активность постепенно снизится. Магнитные бури могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей в Алтайском крае.
11:28:25 13-10-2025
Водители делают детям замечания --- а кому за это деньги платят, почему им замечания не делают?
13:10:52 13-10-2025
Гость (11:28:25 13-10-2025) Водители делают детям замечания --- а кому за это деньги пла... Зарплата хорошая, бронь, за такую работу надо держаться