Татьяна Буланова с юбилейным концертом в Барнауле. Amic.ru дарит билеты

Заслуженная артистка РФ исполнит полюбившиеся хиты

12 августа 2025, 12:41, ИА Амител

Татьяна Буланова / Фото: ligaart.ru
Татьяна Буланова / Фото: ligaart.ru

13 октября 2025 года в Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина выступит заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова. Она порадует всех поклонников незабываемым большим юбилейным концертом.

Amic.ru вместе с "Лигой Арт" дарят два билета на концерт. Для участия в розыгрыше достаточно подписаться на Telegram-каналы amic.ru и "Лига Арт". И нажать кнопку "Участвовать".

Итоги розыгрыша мы подведем 31 августа. Один победитель получит два билета.На сцене Татьяна Буланова уже более 30 лет. На ее песнях выросло целое поколение. Артистка исполнит такие хиты, как "Мой ненаглядный", "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой сон", "Ледяное сердце" и другие.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:04:39 12-08-2025

Я бы сходил. Чем хуже зумеров, хоть и 40 лет)))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:47 12-08-2025

Главное, что бы была "Крутая подтанцовка"

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:43:31 12-08-2025

Гость (13:38:47 12-08-2025) Главное, что бы была "Крутая подтанцовка" ... ахахаха точно. недавно Ютуб подкинул, оторваться не могла)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:20:32 13-08-2025

а подтанцовка приедет?

  -2 Нравится
Ответить
