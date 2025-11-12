"Теплое предзимье" ожидается на Алтае с температурами выше нормы почти весь ноябрь

На 3-4 градуса выше нормы

12 ноября 2025, 14:25, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru

Теплое предзимье, если смотреть на среднюю температуру в ближайшие десять дней, установилось на юге Сибири, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Даже на юге Сибири, на юге Красноярского края, температурный показатель все равно будет на 3-4 градуса выше нормы», – отметил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что температура выше нормы фиксируется на большей части страны. Особенно высокая – на юге европейской части России, юге Урала и в южной половине Приволжского федерального округа.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу, в Алтайском крае ноябрь будет теплым, а зима, во всяком случае климатическая, начнется только в середине декабря.