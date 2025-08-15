Власти Барнаула ищут подрядчика, который благоустроит мусорные площадки в жилой застройке
За работы власти готовы заплатить почти 4,2 млн рублей
15 августа 2025, 07:00, ИА Амител
Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который благоустроит контейнерные площадки в зоне индивидуальной жилищной застройки Барнаула. За это чиновники готовы заплатить почти 4,2 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет работать с даты заключения контракта до 15 декабря 2025 года включительно. Действие договора закончится 31 декабря 2025 года.
Подрядчик будет работать в основном в городских поселках Власиха, Плодопитомник, Пригородный, Ягодное и Мохнатушка. Также компания-победитель приведет в порядок несколько контейнерных площадок на улицах Мамонтова, Кирова, Целинная, Нахимова, Березовая Роща, Юбилейная, Пограничная и Кутузова.
В местах выполнения работ подрядчику необходимо:
- выполнить подготовку основания для установки контейнерных площадок;
- сделать планировку грунтовой площадки для установки опорной монолитной железобетонной плиты;
- подсыпать опорную монолитную железобетонную плиту щебнем и утрамбовать его.
Готовое основание должно обеспечить установку опорной монолитной железобетонной плиты с отклонением от горизонтали не более одного градуса, сказано в документе лота.
Закупка появилась на портале 14 августа 2025 года, заявки на нее можно подавать до 21 августа 2025 года. Итоги аукциона подведут 25 августа 2025 года.
13:21:12 15-08-2025
4 млн?? это мало очень. Обяжите лучше каждую УК облагораживать эти мусорки, не приумывайте там в Мэрии новые растраты - а то взялись... то памятники то эти мусорке городить. все деньги - в ливневку, сразу будет подрядчик хороший
13:25:46 15-08-2025
Гость (13:21:12 15-08-2025) 4 млн?? это мало очень. Обяжите лучше каждую УК облагоражива... Ну обяжут УК облагораживать. Только тогда деньги с нас на это и соберут, потому как других источников дохода у УК нет. А оно тебе надо?