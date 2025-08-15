НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула ищут подрядчика, который благоустроит мусорные площадки в жилой застройке

За работы власти готовы заплатить почти 4,2 млн рублей

15 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Контейнерная площадка в Барнауле / Фото: amic.ru
Контейнерная площадка в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который благоустроит контейнерные площадки в зоне индивидуальной жилищной застройки Барнаула. За это чиновники готовы заплатить почти 4,2 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет работать с даты заключения контракта до 15 декабря 2025 года включительно. Действие договора закончится 31 декабря 2025 года.

Подрядчик будет работать в основном в городских поселках Власиха, Плодопитомник, Пригородный, Ягодное и Мохнатушка. Также компания-победитель приведет в порядок несколько контейнерных площадок на улицах Мамонтова, Кирова, Целинная, Нахимова, Березовая Роща, Юбилейная, Пограничная и Кутузова.

В местах выполнения работ подрядчику необходимо:

  • выполнить подготовку основания для установки контейнерных площадок;
  • сделать планировку грунтовой площадки для установки опорной монолитной железобетонной плиты;
  • подсыпать опорную монолитную железобетонную плиту щебнем и утрамбовать его.

Готовое основание должно обеспечить установку опорной монолитной железобетонной плиты с отклонением от горизонтали не более одного градуса, сказано в документе лота.

Закупка появилась на портале 14 августа 2025 года, заявки на нее можно подавать до 21 августа 2025 года. Итоги аукциона подведут 25 августа 2025 года.

Барнаул госзакупки мусорный вопрос мусор

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:21:12 15-08-2025

4 млн?? это мало очень. Обяжите лучше каждую УК облагораживать эти мусорки, не приумывайте там в Мэрии новые растраты - а то взялись... то памятники то эти мусорке городить. все деньги - в ливневку, сразу будет подрядчик хороший

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:46 15-08-2025

Гость (13:21:12 15-08-2025) 4 млн?? это мало очень. Обяжите лучше каждую УК облагоражива... Ну обяжут УК облагораживать. Только тогда деньги с нас на это и соберут, потому как других источников дохода у УК нет. А оно тебе надо?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров