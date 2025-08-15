Власти Барнаула ищут подрядчика, который благоустроит мусорные площадки в жилой застройке

За работы власти готовы заплатить почти 4,2 млн рублей

15 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Контейнерная площадка в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который благоустроит контейнерные площадки в зоне индивидуальной жилищной застройки Барнаула. За это чиновники готовы заплатить почти 4,2 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет работать с даты заключения контракта до 15 декабря 2025 года включительно. Действие договора закончится 31 декабря 2025 года.

Подрядчик будет работать в основном в городских поселках Власиха, Плодопитомник, Пригородный, Ягодное и Мохнатушка. Также компания-победитель приведет в порядок несколько контейнерных площадок на улицах Мамонтова, Кирова, Целинная, Нахимова, Березовая Роща, Юбилейная, Пограничная и Кутузова.

В местах выполнения работ подрядчику необходимо:

выполнить подготовку основания для установки контейнерных площадок;

сделать планировку грунтовой площадки для установки опорной монолитной железобетонной плиты;

подсыпать опорную монолитную железобетонную плиту щебнем и утрамбовать его.

Готовое основание должно обеспечить установку опорной монолитной железобетонной плиты с отклонением от горизонтали не более одного градуса, сказано в документе лота.

Закупка появилась на портале 14 августа 2025 года, заявки на нее можно подавать до 21 августа 2025 года. Итоги аукциона подведут 25 августа 2025 года.