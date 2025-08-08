В Барнауле "ударными темпами" благоустраивают сквер, где установят памятник Достоевскому

Работы по подготовке площадки начались в середине июля, завершить их должны до 1 сентября

08 августа 2025, 13:40, ИА Амител

Благоустройство сквера, где установят памятник Достоевскому / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской продолжаются работы по благоустройству территории, где появится памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому. «Почти готово», – отмечает корреспондент amic.ru. Напомним, работы по подготовке площадки начались в середине июля. На благоустройство территории власти города выделили 5 млн рублей, а на сам памятник – 12,8 млн рублей. Все работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2025 года. Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула