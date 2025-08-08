В Барнауле "ударными темпами" благоустраивают сквер, где установят памятник Достоевскому
Работы по подготовке площадки начались в середине июля, завершить их должны до 1 сентября
08 августа 2025, 13:40, ИА Амител
Благоустройство сквера, где установят памятник Достоевскому / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской продолжаются работы по благоустройству территории, где появится памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому.
«Почти готово», – отмечает корреспондент amic.ru.
Напомним, работы по подготовке площадки начались в середине июля. На благоустройство территории власти города выделили 5 млн рублей, а на сам памятник – 12,8 млн рублей. Все работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2025 года.
Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
требуем памятник Демидову
откуда такая срочность и скорость с Достоевским?
13:55:43 08-08-2025
А может лучше помедленнее но аккуратнее?
13:58:45 08-08-2025
Лучше бы там генералу Добротину установили памятник. Как раз напротив казарм.
14:10:35 08-08-2025
Мэр уже обновил один памятник .В ноябре ,октябре 24 поставили памятник наСоце., напротив Педуниверситета разведчику Нуйкину(боюсь, за точность) с оформлением плиткой ,ступеньками, а в июле все поменяли, пригнали технику, людей много, разворотили и по новой положили другую плитку, ступеньки ....Для чего так делать? И с такой скоростью????
14:32:46 08-08-2025
Достоевский как-то пропесочил в "Дневнике писателя" людей определенной национальности,так те по сю пору к нему неровно дышат.
14:36:27 08-08-2025
Даже движение перекрыли по партизанской ради великого алтайского писателя Достоевского. Парнишка бедный стоит руками машет, чтобы не ехали, всё равно прутся машины...
14:48:23 08-08-2025
Это правильно, что Достоевский будет стоять на площадке, округлостью форм напоминающей рулетку... Добавьте цифирки украсьте плитку в красное и чёрное, тогда вообще попадание в образ.
15:37:13 08-08-2025
Гость (14:48:23 08-08-2025) Это правильно, что Достоевский будет стоять на площадке, окр... Кому чë Достоевский напоминает...)
16:54:24 08-08-2025
А где, собственно , сквер???
17:29:26 08-08-2025
Злюка (16:54:24 08-08-2025) А где, собственно , сквер???... На бумаге. Главное памятник.
23:09:02 08-08-2025
А в детстве тут было кафе-мороженое с деревянным олимпийским мишкой...
21:32:34 04-09-2025
Гость (23:09:02 08-08-2025) А в детстве тут было кафе-мороженое с деревянным олимпийским... кафе было через дорогу
09:38:03 10-08-2025
господи, какое убожество...