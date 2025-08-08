НОВОСТИОбщество

В Барнауле "ударными темпами" благоустраивают сквер, где установят памятник Достоевскому

Работы по подготовке площадки начались в середине июля, завершить их должны до 1 сентября

08 августа 2025, 13:40, ИА Амител

Благоустройство сквера, где установят памятник Достоевскому / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской продолжаются работы по благоустройству территории, где появится памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому.

«Почти готово», – отмечает корреспондент amic.ru.

Напомним, работы по подготовке площадки начались в середине июля. На благоустройство территории власти города выделили 5 млн рублей, а на сам памятник – 12,8 млн рублей. Все работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2025 года.

Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

"Связать с темой дороги". Каким будет памятник Достоевскому в Барнауле

Скульптура будет отличаться от классических, канонических вариантов, поскольку их и так уже много в России
НОВОСТИБарнаул
Барнаул Благоустройство Хорошие новости сквер

Комментарии 13

Avatar Picture
Урбаниздко

13:49:40 08-08-2025

требуем памятник Демидову
откуда такая срочность и скорость с Достоевским?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:43 08-08-2025

А может лучше помедленнее но аккуратнее?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:45 08-08-2025

Лучше бы там генералу Добротину установили памятник. Как раз напротив казарм.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:35 08-08-2025

Мэр уже обновил один памятник .В ноябре ,октябре 24 поставили памятник наСоце., напротив Педуниверситета разведчику Нуйкину(боюсь, за точность) с оформлением плиткой ,ступеньками, а в июле все поменяли, пригнали технику, людей много, разворотили и по новой положили другую плитку, ступеньки ....Для чего так делать? И с такой скоростью????

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:46 08-08-2025

Достоевский как-то пропесочил в "Дневнике писателя" людей определенной национальности,так те по сю пору к нему неровно дышат.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:27 08-08-2025

Даже движение перекрыли по партизанской ради великого алтайского писателя Достоевского. Парнишка бедный стоит руками машет, чтобы не ехали, всё равно прутся машины...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:23 08-08-2025

Это правильно, что Достоевский будет стоять на площадке, округлостью форм напоминающей рулетку... Добавьте цифирки украсьте плитку в красное и чёрное, тогда вообще попадание в образ.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:13 08-08-2025

Гость (14:48:23 08-08-2025) Это правильно, что Достоевский будет стоять на площадке, окр... Кому чë Достоевский напоминает...)

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злюка

16:54:24 08-08-2025

А где, собственно , сквер???

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:26 08-08-2025

Злюка (16:54:24 08-08-2025) А где, собственно , сквер???... На бумаге. Главное памятник.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:02 08-08-2025

А в детстве тут было кафе-мороженое с деревянным олимпийским мишкой...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:32:34 04-09-2025

Гость (23:09:02 08-08-2025) А в детстве тут было кафе-мороженое с деревянным олимпийским... кафе было через дорогу

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:03 10-08-2025

господи, какое убожество...

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров