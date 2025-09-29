Захар Прилепин в Барнауле встречался с литературным сообществом, со студентами и открывал часовню на площади Победы

29 сентября 2025, 11:20, ИА Амител

Захар Прилепин в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

«Пока ты учил слово кринж – оно уже стало кринжовым», – сказал известный российский писатель Захар Прилепин на встрече с читателями в Барнауле. Еще он высказывался о своем участии в политике и о восстановлении после покушения, раскритиковал телеканал "Спас", оценил пророческий дар Владимира Жириновского и попытки Ксении Собчак "молодиться", раскрыл подробности ссоры с Эдуардом Лимоновым и так далее. Amic.ru приводит самые яркие "барнаульские" цитаты писателя.

***

«После случившегося покушения и возвращения в жизнь я сфокусировался на малых делах. Они, может, не такие малые, как может показаться, но мне они видятся более важными, чем попытка участвовать в парламентском забеге в Госдуму в 2026 году. Там серьезные взрослые люди с серьезными деньгами и возможностями. Не собираюсь ни с Геннадием Зюгановым, ни с Сергеем Мироновым, ни с "Единой Россией" соревноваться. Это и бессмысленно. Но если Родина меня призовет в каком-то качестве, я готов рассмотреть предложения моего Отечества».

***

«После покушения в 2023 году я, думаю, процентов на 75 восстановился. Но надо еще немного поработать – слава Богу, возраст позволяет. Конечно, спецназовские нормативы я сейчас не сдам. Думаю, мне надо еще полгода-год расхаживаться. Потихоньку поддерживаю свою форму – хотя, конечно, сказываются удары, переломы, все остальное. Но в целом мне врачи говорили, что у меня возможно 100%-е восстановление».

Прилепин на встрече с барнаульским литературным сообществом в библиотеке им. Шишкова / Фото: amic.ru

***

«Создали невероятную мифологию о том, что Жириновский – это практически пророк, Ванга, и впаривают нам это с утра до вечера. Впервые вижу, как мертвый человек продолжает воевать за свою партию, тащит баржу ЛДПР и периодически обгоняет КПРФ <...> Жириновский произносил все обо всем, у него есть предсказания на любую тему. <...> Теперь можно нарезать что угодно на все случаи жизни – что мы пойдем туда, потом вернемся оттуда, что будет победа или поражение. Все это нарезается очень легко».

***

«В 1654–1667 годах огромная русско-польская война за то, чтобы вернуть себе территории Украины. Она длилась 13 лет. События, происходящие тогда, абсолютно идентичны тому, что происходит сегодня. Меня спрашивают: "Захар, сколько СВО будет длиться? Я говорю: "Помните, как было в XVII веке?" <...> Чтобы сегодня найти ответы на наши вопросы, можно обратиться к XVII веку».

***

«Эдуард Лимонов при всем своем великолепии и умственности был просто человек и завидовал каким-то вещам. Выросли мои возможности, я стал более признаваемым, меня приглашал к себе президент. Лимонову очень хотелось, чтобы Путин его позвал <...>. Он выдал статью, в которой спросил: "Зачем я хожу к президенту?" Потом начался Донбасс, я стал советником Александра Захарченко – главы ДНР, то есть непризнанной республики, совершившей мировой переворот. Я целые дни с Захарченко проводил, мы были близкими друзьями, я возглавлял батальон. Лимонова бесило это ужасно, потому что он всю жизнь стремился стать эдаким Че Геварой».

Захар Прилепин на встрече с барнаульскими журналистами / Фото: amic.ru

***

«Я могу по-разному относиться к его текстам, но они мне кажутся предельно важными, ключевыми в русской литературе XX века и в русском сознании. "Калина Красная" и другие повести, первая часть романа "Любавины", ряд рассказов – все это я читал неоднократно, это часть моего сознания, моей души, духа русского народа. Шукшин вообще – душа русского народа. Вот Есенин, Шолохов и Шукшин – имена, которые первые приходят в сознание».

***

«Телеканал "Спас" напрямую занимается разжиганием социальной розни через непрестанную, оголтелую антисоветскую пропаганду. Что самое парадоксальное, они круглые сутки крутят советские фильмы и между ними обзывают Ленина, Сталина, Дзержинского, Молотова и Берию страшными словами, потом опять крутят советские фильмы. Как будто эти фильмы сами по себе появились. <...> Раньше Ленин и Сталин их не беспокоили, а теперь это обсуждается больше, чем украинская повестка».

***

«Пока ты учил слово "кринж", оно уже стало кринжовым. Например, многие думают, что Ксения Собчак такая молодежная, а для молодежи она – бабка какая-то, которая изображает из себя молодую девушку, молодится. Они вообще не понимают, кто она и откуда взялась. Поэтому мне все равно, как молодежь ко мне относится, понятен я для них или не понятен. Но если они приходят, спрашивают, общаются, реагируют – это хорошо».

Захар Прилепин встретился с барнаульскими читателями / Фото: amic.ru

***

«Украинская литература – на 90% пророссийская. Половина ее про Великую Отечественную войну, про партизан, антифашистов. Другая часть литературы – это Богдан Хмельницкий, исторические романы про казаков, которые тоже в целом все пророссийские. Какая-то часть, одна пятая, – это нытье антифашистическое, антицарское. Украинцы решили, что им не нужна большая часть своей литературы, потому что она вся была за Россию».

***

«Заданные в Барнауле вопросы совершенно прекрасны. Люди разумные, переживающие о стране. Что называется, намоленное место. Я зашел и ощутил себя среди своих – как я это называю, среди родни».

***

«Здесь, в Барнауле, появилась часовня – прекрасное, красивое, удивительное и великолепно сделанное место, островок молитвы. Это тоже радостно, в помощь фронту, нашим братьям, матерям, отцам, женщинам, женам, ждущим наших бойцов. На этом островке все наши воины и святые. Сюда можно прийти и сердцем своим почувствовать всю эту силу. Те люди, которые бывали на фронте или ждут солдат оттуда, знают, как действенна сила молитвы, как это нужно, как это работает, как спасает».

Последнюю фразу Прилепин сказал на открытии часовни имени Георгия Победоносца на площади Победы в Барнауле 26 сентября 2025 года. Кроме него, в мероприятии поучаствовали спикер АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, сенатор Наталья Кувшинова и другие лица. Они возложили цветы к памятнику "Прощание" и к Вечному огню, высадили памятные деревья, а также произнесли поздравительные речи.