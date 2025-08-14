НОВОСТИОбщество

Торговым центрам и предприятиям Барнаула рекомендовали сделать бесплатные точки с Wi-Fi

Об этом amic.ru сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края

14 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Барнаульский торговый центр / Фото: amic.ru
Барнаульский торговый центр / Фото: amic.ru

В целях обеспечения посетителей торговых центров Барнаула доступом к интернету коммерческими предприятиями самостоятельно прорабатывается вопрос организации подключения бесплатных точек Wi-Fi. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края.

В последние несколько недель в краевой столице практически отсутствует мобильная связь. Жители города не могут воспользоваться услугами банкоматов, различных онлайн-сервисов, в том числе и такси. В ведомстве пояснили, что на фоне проблем с интернетом барнаульцы могут воспользоваться точками Wi-Fi. На большинстве коммерческих объектов имеется доступ посредством авторизации пользователей публичного Wi-Fi любым регламентированным законодательством России способом.

Также в региональном Минцифры сообщили, что до 11 августа в адрес ведомства не поступало обращений по вопросам отсутствия или проблем с доступом к сети Интернет от социально значимых объектов, расположенных на территории Барнаула.

«Государственные организации, социально значимые объекты (здравоохранения, образования, социального обслуживания и иные), располагающиеся на территории Барнаула, обеспечены услугой фиксированного высокоскоростного широкополосного доступа к сети Интернет по технологии GPON (по волоконно-оптической линии связи)», – отметили в ведомстве.

В середине июля в Барнауле, а позже и во всем Алтайском крае начали "глушить" мобильный интернет. Это делают для пресечения потенциальных провокаций с использованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях.

Как отмечали правоохранители, ограничение работы мобильного интернета в отдельных районах Барнаула и других городах Алтайского края позволяет организовать мероприятия по контролю трафика и уменьшить количество уязвимых устройств, одновременно находящихся в Сети.

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

"Начинаем привыкать". Бизнес и власти о том, как россиянам жить в эпоху интернет-блэкаутов

Как оказалось, проблему интернет-блэкаутов для граждан можно минимизировать уже сейчас. Советы и лайфхаки – в материале amic.ru
Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

09:07:05 14-08-2025

Всё так полхо?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:13 14-08-2025

Государственные организации, социально значимые объекты (здравоохранения, образования, социального обслуживания и иные), располагающиеся на территории Барнаула, обеспечены услугой фиксированного высокоскоростного широкополосного доступа к сети Интернет по технологии GPON////// А про остальные населенные пункты АК че молчите?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:57 14-08-2025

т.е дармоедов таких как администрация, министерсва интернетом обеспечили

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:26:48 14-08-2025

Государственные организации, социально значимые объекты (здравоохранения, образования, социального обслуживания и иные), располагающиеся на территории Барнаула, обеспечены услугой фиксированного высокоскоростного широкополосного доступа к сети Интернет по технологии GPON (по волоконно-оптической линии связи

ну так пусть и раздают интернет. в чем проблема?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:33 14-08-2025

А уже нашли тех вредителей, которые отключили мобильный интернет в крае?
Я не верю, что государство может вредить своим гражданам.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:36 14-08-2025

Кто из чиновников хочет рассказать, как отключение мобильного интернета в Волгоградской области связано с новостью "В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся НПЗ" ?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:24 14-08-2025

всем шампанского за счет заведения.
вспоминается такая же доброта за чужой счет, как во время сезонного орви

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:15 14-08-2025

Гость (10:05:24 14-08-2025) всем шампанского за счет заведения.вспоминается такая ж... Да, а что это немедленно отразится на стоимости услуг, так это уже проблема клиентов.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:49 14-08-2025

Пусть власти оплачивают магазинам свой очередной закидон. А залазить в чужой карман не нужно.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:03 14-08-2025

Гость (10:28:49 14-08-2025) Пусть власти оплачивают магазинам свой очередной закидон. А ... а из чьего кармана они все это оплачивать будут по вашему?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:36 14-08-2025

из аэропорта невозможно заказать такси, интернета нет совсем, чем и пользуются левые таксисты, цены конские ломят.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:02 14-08-2025

А как насчет Федерального закона № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г. Доступ будет предоставлять после аутентификации через ЕСИА?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:18 14-08-2025

Если думаете, что это временно, и ненадолго огорчу, у рекламщиков бум заказов на таблички со знаком wi fi. Заказы по 100 и более табличек.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:46 14-08-2025

у нас давно уж в гэлэкси на фудкорте такое, и на пункте вб у дома, в магнитике у дома и пр стоят ретрансляторы и усилители или в парикмахерской ва написан на бумажке. ...кто разбирается давно в ажуре

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

01:29:18 15-08-2025

Т.е. уже построенную сотовую сеть отключают и предлагают строить wifi сеть, в чём смысл дублирования? Да и wifi частот не много, ра всех не хватит.

  -1 Нравится
Ответить
