Торговым центрам и предприятиям Барнаула рекомендовали сделать бесплатные точки с Wi-Fi

Об этом amic.ru сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края

14 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Барнаульский торговый центр / Фото: amic.ru

В целях обеспечения посетителей торговых центров Барнаула доступом к интернету коммерческими предприятиями самостоятельно прорабатывается вопрос организации подключения бесплатных точек Wi-Fi. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края.

В последние несколько недель в краевой столице практически отсутствует мобильная связь. Жители города не могут воспользоваться услугами банкоматов, различных онлайн-сервисов, в том числе и такси. В ведомстве пояснили, что на фоне проблем с интернетом барнаульцы могут воспользоваться точками Wi-Fi. На большинстве коммерческих объектов имеется доступ посредством авторизации пользователей публичного Wi-Fi любым регламентированным законодательством России способом.

Также в региональном Минцифры сообщили, что до 11 августа в адрес ведомства не поступало обращений по вопросам отсутствия или проблем с доступом к сети Интернет от социально значимых объектов, расположенных на территории Барнаула.

«Государственные организации, социально значимые объекты (здравоохранения, образования, социального обслуживания и иные), располагающиеся на территории Барнаула, обеспечены услугой фиксированного высокоскоростного широкополосного доступа к сети Интернет по технологии GPON (по волоконно-оптической линии связи)», – отметили в ведомстве.

В середине июля в Барнауле, а позже и во всем Алтайском крае начали "глушить" мобильный интернет. Это делают для пресечения потенциальных провокаций с использованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях.

Как отмечали правоохранители, ограничение работы мобильного интернета в отдельных районах Барнаула и других городах Алтайского края позволяет организовать мероприятия по контролю трафика и уменьшить количество уязвимых устройств, одновременно находящихся в Сети.