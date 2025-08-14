НОВОСТИПолитика

Трамп хочет предложить России добычу редкоземельных металлов на Аляске

Также глава Белого дома намерен обсудить с Владимиром Путиным отмену санкций в авиационной отрасли

14 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США
Президент США Дональд Трамп планирует предложить российскому лидеру Владимиру Путину доступ к разработке редкоземельных минералов на Аляске. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточняет издание, глава Белого дома обсудит эту тему с президентом России на предстоящем саммите, который состоится 15 августа на Аляске. Ожидается, что он преподнесет ее как один из экономических компромиссов для урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, согласно информации газеты, Трамп предложит Путину отменить ряд санкций в авиационной отрасли, в том числе снять ограничения на поставки в Россию деталей для самолетов из США. Под данным The Daily Telegraph, такая сделка может стать выгодной для американского концерна Boeing.

Напомним, переговоры президентов России и США пройдут 15 августа в городе Анкоридж штата Аляска. По предварительным данным, главной темой саммита станет урегулирование конфликта на Украине. При этом Трамп заявил, что сразу же после него хочет организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

10:30:20 14-08-2025

Нахрен нам нужен этот Боинг, пусть и дальше загибается. Надо развивать свое производство самолетов и быть независимыми

Avatar Picture
Гость

10:48:20 14-08-2025

гость (10:30:20 14-08-2025) Нахрен нам нужен этот Боинг, пусть и дальше загибается. Надо... Точно! А где вы раньше то были. ааа ну да, раньше не нужны были свои самолёты)

Avatar Picture
Гость

15:28:15 14-08-2025

Гость (10:48:20 14-08-2025) Точно! А где вы раньше то были. ааа ну да, раньше не нужны б... конечно,самолеты раньше были не нужны, что надо мы купим за границей, вещал один персонаж, который сейчас проживает в Израиле,и не только он это транслировал. А когда дошло, что надо бы свое иметь, так уже все профукали, начиная с предприятий, на месте которых сейчас ТЦ или ЖК, и заканчивая инженерной школой и рабочими, которые могли бы это воплотить в жизнь.

Avatar Picture
dok_СФ

15:31:08 14-08-2025

"доступ к разработке редкоземельных минералов на Аляске.. " - можем и помочь, НАТО уберите подальше и окраинцам полный нейтралитет..

Avatar Picture
Гость

15:38:32 14-08-2025

Если купить что-то в США - США на эти деньги сделает "абрамсы" и отправит их на окраину.
Только полное торговое эмбарго с США позволит парализовать экономику штатов и ослабить их вредоносность планете.

Avatar Picture
dok_СФ

19:52:58 14-08-2025

Гость (15:38:32 14-08-2025) Если купить что-то в США - США на эти деньги сделает "абрамс... На "абрамсы" нехватка редкоземельных.. Китай отказал, вот и переживает..

