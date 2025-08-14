Также глава Белого дома намерен обсудить с Владимиром Путиным отмену санкций в авиационной отрасли

14 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США

Президент США Дональд Трамп планирует предложить российскому лидеру Владимиру Путину доступ к разработке редкоземельных минералов на Аляске. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточняет издание, глава Белого дома обсудит эту тему с президентом России на предстоящем саммите, который состоится 15 августа на Аляске. Ожидается, что он преподнесет ее как один из экономических компромиссов для урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, согласно информации газеты, Трамп предложит Путину отменить ряд санкций в авиационной отрасли, в том числе снять ограничения на поставки в Россию деталей для самолетов из США. Под данным The Daily Telegraph, такая сделка может стать выгодной для американского концерна Boeing.

Напомним, переговоры президентов России и США пройдут 15 августа в городе Анкоридж штата Аляска. По предварительным данным, главной темой саммита станет урегулирование конфликта на Украине. При этом Трамп заявил, что сразу же после него хочет организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.