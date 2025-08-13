Трамп намерен встретиться с Путиным на Аляске один на один

Другие детали саммита станут известны после их согласования

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске один на один. Об этом сообщает ТАСС.

Саммит Трампа и Путина состоится 15 августа в Анкоридже. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, формат встречи президентов РФ и США один на один действительно запланирован:

«Да, это является частью плана», – ответила она на соответствующий вопрос.

Ливитт также добавила, что другие детали встречи станут известны после их согласования.

По данным СМИ, вторая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в России. Как ранее рассказали "Известия" со ссылкой на заслуженного научного сотрудника американского Совета по международным отношениям Томаса Грэма, лидеры РФ и США, возможно, проведут переговоры на Чукотке или на Дальнем Востоке.

После визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в РФ стало известно, что стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль и Белый дом также подтвердили, что переговоры пройдут на Аляске 15 августа.