Трамп пресек попытку журналиста обвинить Путина в неуважении к президенту США
Политик дал понять, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований
10 марта 2025, 12:28, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Go to Library of Congress's profile Library of Congress
Президент США Дональд Трамп резко ответил журналисту, который назвал недавние удары ВС РФ по Украине проявлением "неуважения" со стороны российского лидера Владимира Путина по отношению к американскому коллеге. Об этом сообщает Life.ru.
Вопрос задал журналист The Washington Post. Трамп дал понять, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.
"Он проявляет неуважение ко мне?" – с удивлением переспросил Трамп.
Американский лидер также добавил, что издание The Washington Post "в значительной степени лишилось доверия".
12:31:08 10-03-2025
Ну, сколько нос не отводи, а очевидное признать придется. Трамп уже вывернулся наизнанку, а Путин и шага на встречу не сделал. Американский избиратель мягко говоря в шоке от происходящего, не за такого Трампа они голосовали. Очередной барыга (наряду с Чемберленом) который доведет свет до цугундера.
13:24:33 10-03-2025
Гость (12:31:08 10-03-2025) Ну, сколько нос не отводи, а очевидное признать придется. Тр... посмотрел речь Трампа, Вэнса и зиленского. Трамп - вменяемый президент а Вэнс - вменяемый вице президент. А вот шакаленок киевский он только лаял на всех. Облаял и его выпнули. Правильно Трамп разговаривает. Внятно. Мира хочет. Трамп не бандеровец это сразу видно а значит можно с ним говорить на тему как сделать украину мирной
13:48:00 10-03-2025
холмс (13:24:33 10-03-2025) посмотрел речь Трампа, Вэнса и зиленского. Трамп - вменяемый... Ничего вменяемого там нет.
12:42:21 10-03-2025
в неуважении к президенту США --- на него же Зеленский орал. На Украине всем понравилось
13:09:30 10-03-2025
Думаю Трамп не досидит до конца своего второго срока. Учитывая то, какое отребье он набрал себе в команду и постоянные попытки провести антиконституционные инициативы, он просто получит пинка под зад и отправиться в тюрьму отбывать срок от которого его спасло президентство. Это первый президент уголовник с действующей судимостью, если кто не знал.
15:03:43 10-03-2025
Гость (13:09:30 10-03-2025) Думаю Трамп не досидит до конца своего второго срока. Учитыв... А вы за кого голосовали?
19:40:36 10-03-2025
да, Трамп бизнесмен, да он любит сделки, да, он хочет заработать, НО- он делает это уважительно, цивилизованно и в МИРНЫХ условиях. Это НОРМАЛЬНО! И он молодец, поскольку не ведется на провокации, поддерживая мирную инициативу. За одно это он молодец, кем бы он ни был!!!