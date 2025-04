Трамп пресек попытку журналиста обвинить Путина в неуважении к президенту США

Политик дал понять, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований

10 марта 2025, 12:28, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Go to Library of Congress's profile Library of Congress

Президент США Дональд Трамп резко ответил журналисту, который назвал недавние удары ВС РФ по Украине проявлением "неуважения" со стороны российского лидера Владимира Путина по отношению к американскому коллеге. Об этом сообщает Life.ru. Вопрос задал журналист The Washington Post. Трамп дал понять, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований. "Он проявляет неуважение ко мне?" – с удивлением переспросил Трамп. Американский лидер также добавил, что издание The Washington Post "в значительной степени лишилось доверия".