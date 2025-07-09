Трамп заявил о подготовке "сюрприза" для Москвы
Он сказал о возможности новых санкций, но подчеркнул, что их детали останутся в секрете
09 июля 2025, 08:01, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах рассмотреть новые санкции против РФ, заявив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете. Как сообщает "Взгляд", об этом он сказал на заседании кабинета министров в Белом доме.
Трамп выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина, допустив возможность введения новых ограничений.
"Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Политик добавил, что вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается "очень решительно".
08:52:47 09-07-2025
вся надёжа на президента
13:41:10 09-07-2025
гость (08:52:47 09-07-2025) вся надёжа на президента ... США?
09:24:05 09-07-2025
Кого интересует пустая болтовня этой американской макаки ? Он за 1 день конфликт на украине уже разрулил, ага.
12:51:11 09-07-2025
Гость (09:24:05 09-07-2025) Кого интересует пустая болтовня этой американской макаки ? О... если бы реально хотел за сутки закончить конфликт, то давно бы сделал и отменил бы все решения предшественника, даже не смотря на то что бидон прямо перед сдачей поста принял дурацкие законы и решения по стране 404 с просроченным презиком.
и зелю давно бы арестовал, а что мы видим, эта тварь кокаиновая сидя в бункере продолжает нас обстреливать а трамп вместо того чтобы заставить клоуна выполнить наши требования пусть через силу.
а он видите ли разочарован тем что мы не желаем отступить так как если бы мы прекратили защищаться то в глазах пиндосов стали бы терпилами а зеленая скотина безнаказанно продолжила бы обстреливать наши города.
а то жалуется мальчик что ему больно делают, защиты просит и денег на мороженое.
Вот и остается нам самим всё делать, ну не хотят штаты идти нам на уступки, не хотят выполнить наши требования, если уж ВВП проводит денацификацию и демилитаризацию так хотя бы мешайте нам.
Санкции он хочет ввести, только это американские президенты и могут.
Нас устроит полная и безоговорочная капитуляция украины, посадка всех причастных к войне нелюдей в том числе порошенко и зеленского а так же их окружение что того что и этого.
Когда перестанут прилетать к нам дроны глядишь и мобильный интернет перестанут глушить.
И война закончиться, и уже мы поможем чем сможем.
14:06:20 09-07-2025
А когда Запад вёл себя дружественно по отношению к России и русским?Что то не припоминаю таких периодов в истории наших отношений.Что при царе ,что при Советском Союзе ,что в наше время.У них одно направление -как нас получше облапошить да обокрасть.Мало ли они золота и богатств повывезли отсюда во время Гражданской войны?А куда канули сокровища царя Николая II ,вывезенные из России в Англию?А в годы Великой Отечественной войны сколько они отсюда умыкнули?Не говоря о невиданном разорении и уничтожении такого количества нашего населения.И на какие благие перспективы можно тут надеяться?Здесь нужна прагматичная безжалостная политика преследующая только наши интересы.Всё остальное-бесполезные потуги.