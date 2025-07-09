Трамп заявил о подготовке "сюрприза" для Москвы

Он сказал о возможности новых санкций, но подчеркнул, что их детали останутся в секрете

09 июля 2025, 08:01, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах рассмотреть новые санкции против РФ, заявив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете. Как сообщает "Взгляд", об этом он сказал на заседании кабинета министров в Белом доме.

Трамп выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина, допустив возможность введения новых ограничений.

"Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Политик добавил, что вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается "очень решительно".