Травмы и риски. Почему в России хотят запретить батутные центры и чем они опасны

Некоторые развлекательные площадки Барнаула уже отказались от батутов

20 января 2026, 08:30, ИА Амител

Пустой батут / Фото: создано в нейросети

Общественный совет при Роспотребнадзоре выступил с инициативой запретить развлекательные батутные аттракционы. Эксперты связывают их распространение с ростом числа детских травм и обращений в травмпункты. Предложение уже вызвало оживленную дискуссию среди врачей, представителей бизнеса и родителей. Как именно – в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Травмы и громкие инциденты

ЧП на батутах регулярно становятся предметом общественного обсуждения. Один из самых резонансных случаев произошел в Барнауле в 2021 году: из-за сильного ветра плохо закрепленный надувной батут опрокинуло на трамвайные рельсы. Две девочки получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Владелицу аттракциона позже осудили за халатность. Похожие происшествия фиксируются и в других регионах. Так, в 2025 году в Уфе ветром унесло батут, установленный с нарушениями, – пострадали дети.

По словам врачей, в Алтайском крае количество травм на батутах в последние годы снизилось: родители стали внимательнее относиться к таким развлечениям. Однако специалисты подчеркивают, что любые жалобы ребенка после прыжков – повод немедленно обратиться к врачу.

«В летний период, ну скажем, в неделю один-два ребенка поступают с жалобами. К счастью, минимизировался травматизм на батутах. Вообще сейчас стали и родители более обдуманно подходить к этому вопросу. В любом случае, если ребенок пожаловался, после того как попрыгал на батуте, то нужно прийти к специалисту, не выжидать. Дети могут по-другому, в отличие от взрослых, переносить боль, могут недопонимать свое состояние, не всегда могут объяснить, что они испытывают. В связи с этим порой картина бывает смазана, поэтому терпеть, выжидать не надо. Если ребенка что-то беспокоит, надо сразу обратиться и исключить перелом», – сообщил изданию заведующий травматологическим отделением КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 9" Антон Метальников.

Из-за чего хотят запретить?

Общественный совет при Роспотребнадзоре опирается на данные Минздрава: с 2020 года число травм на батутных аттракционах стабильно растет. В группе детей до 14 лет прирост превышает 5% в год, среди подростков – более 2%.

При этом речь идет не о спортивных секциях и тренировках с инструкторами, а о коммерческих развлекательных батутах – уличных и временных конструкциях, где дети часто находятся без должного контроля. По мнению авторов инициативы, поведение ребенка на батуте невозможно полностью регламентировать правилами, а риск столкновений и падений заложен в самой конструкции.

«Речь идет об инициативе общественного совета по запрету использования батутов в развлекательных целях. То есть только коммерческое использование в виде парков, аттракционов и всего прочего. При этом вида спорта, прыжков на батуте, который официально утвержден и входит в олимпийскую программу, это никоим образом не коснется. Как спортсмены, так и тренеры по-прежнему смогут беспрепятственно эту деятельность осуществлять», – заявил глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Бизнес против

Представители индустрии считают запрет чрезмерной мерой. По их мнению, батуты неправильно относить к аттракционам: это спортивное оборудование, а риски можно снизить за счет регулирования, а не полного отказа от формата.

В крупных батутных центрах подчеркивают, что именно одиночные и надувные конструкции в парках и ТЦ представляют наибольшую опасность. В специализированных центрах действуют строгие правила допуска, работают инструкторы и ограничено количество посетителей на одной площадке.

«Мы отказались от батутов совсем, потому что эта тема действительно травмоопасная, мы убрали спортивные батуты и переделали их в спортивную площадку с баскетбольным кольцом. Здесь можно играть в мяч и в бадминтон. Есть веревочный парк, скалодром, всевозможные настольные игры. Спрос в принципе не поменялся. Я считаю, что спортивные батуты должны быть как отдельный комплекс, как, например, у нас есть "Пружина", "Баламут", где специализированные сотрудники, да и оборудование», – заявила изданию управляющая центром "Веселкино" в Барнауле Анна Запрудская.

В центре "Пружина" на звонок и письменный запрос не ответили. Общественный совет при Роспотребнадзоре планирует направить свое предложение о запрете в профильные ведомства. А наши спикеры уверены, что лучше подумать над регулированием сферы, а не запрещать развлекательные батуты полностью.

В целом эксперты сходятся в одном: проблема существует, но вместо полного запрета эффективнее было бы жестко регулировать аттракционный сегмент – от требований к установке и персоналу до контроля допуска детей.

Общественный совет при Роспотребнадзоре планирует направить инициативу в профильные ведомства. Обсуждение будущего батутных аттракционов, судя по всему, только начинается.