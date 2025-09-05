Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 сентября
По сообщениям водителей, в центре города сломался светофор
05 сентября 2025, 07:49, ИА Амител
Семибалльные пробки образовались на барнаульских дорогах утром 5 сентября. Рассказываем, где сейчас наиболее плотные заторы, в рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт
Самая длинная пробка – на Павловском тракте, в районе пересечения с улицей Фурманова. Там движение замедлено почти до улицы Малахова. Также затор на пересечении улицы Советской Армии с проспектом Строителей.
Попова
Серьезные пробка образовалась на улице Попова – от пересечения с Павловским трактом до улицы Сергея Семенова. Проблемы с проездом есть и в обратную сторону – затор наблюдается на пересечении Попова и Энтузиастов.
Центр города
На пересечении Молодежной и проспекта Красноармейского не работает светофор – об этом заявляют водители в сервисе "2ГИС". В результате на участке возникли пробки.
Комментарии 0