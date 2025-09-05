Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 сентября

По сообщениям водителей, в центре города сломался светофор

05 сентября 2025, 07:49, ИА Амител

Пробка на улице Цеховой / Фото: amic.ru

Семибалльные пробки образовались на барнаульских дорогах утром 5 сентября. Рассказываем, где сейчас наиболее плотные заторы, в рубрике "Туда не надо ехать".

Скриншот сервиса "2ГИС"

Павловский тракт

Самая длинная пробка – на Павловском тракте, в районе пересечения с улицей Фурманова. Там движение замедлено почти до улицы Малахова. Также затор на пересечении улицы Советской Армии с проспектом Строителей.

Попова

Серьезные пробка образовалась на улице Попова – от пересечения с Павловским трактом до улицы Сергея Семенова. Проблемы с проездом есть и в обратную сторону – затор наблюдается на пересечении Попова и Энтузиастов.

Центр города

На пересечении Молодежной и проспекта Красноармейского не работает светофор – об этом заявляют водители в сервисе "2ГИС". В результате на участке возникли пробки.