Турбазу на Алтае закрыли из-за проблем с водоснабжением
Ранее ее закрывали на 50 суток
07 августа 2025, 16:28, ИА Амител
В Республике Алтай суд приостановил работу туристической базы "Глобус плюс" после проверки Роспотребнадзора, выявившей нарушения в системе водоснабжения, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Объект не сможет принимать гостей до получения санитарно-эпидемиологического заключения на скважину.
Поводом для судебного иска стало массовое заболевание отдыхающих в 2023 году. Эпидемиологическое расследование показало, что турбаза использовала воду из скважины без необходимых разрешений, что создавало угрозу для здоровья постояльцев. Ранее эту турбазу уже закрывали на 50 суток. Помимо этого, нарушался режим уборки и дезинфекции помещений, а у персонала отсутствовали сведения о прохождении медосмотра и гигиенического обучения.
«Юридическое лицо не обеспечило безопасность оказываемых услуг», – пояснили в Роспотребнадзоре.
Суд обязал ООО "Глобус" прекратить деятельность до устранения нарушений. Решение пока не вступило в законную силу.
16:52:36 07-08-2025
опять? там постоянно кишечная палочка, уже лет 5. я думала ее вообще снесут / перестроят и как-то на мощную реконструкцию отправят. а вообще похоже что гнобят, чтоб земли на застройку кварталом домов 5-6 этажек отдать. Так что ухо в остро, Глобус! пора лобби приличное заводить, тобой (землей_ москва очень интересуется!!
17:27:03 07-08-2025
Это база, на которой семья чиновника задохнулась?
18:06:35 07-08-2025
Гость (17:27:03 07-08-2025) Это база, на которой семья чиновника задохнулась?... Семья задохнулась в Алтайском крае на берегу озера Ая.