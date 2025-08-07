Турбазу на Алтае закрыли из-за проблем с водоснабжением

Ранее ее закрывали на 50 суток

07 августа 2025, 16:28, ИА Амител

Турбаза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Республике Алтай суд приостановил работу туристической базы "Глобус плюс" после проверки Роспотребнадзора, выявившей нарушения в системе водоснабжения, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Объект не сможет принимать гостей до получения санитарно-эпидемиологического заключения на скважину.

Поводом для судебного иска стало массовое заболевание отдыхающих в 2023 году. Эпидемиологическое расследование показало, что турбаза использовала воду из скважины без необходимых разрешений, что создавало угрозу для здоровья постояльцев. Ранее эту турбазу уже закрывали на 50 суток. Помимо этого, нарушался режим уборки и дезинфекции помещений, а у персонала отсутствовали сведения о прохождении медосмотра и гигиенического обучения.

«Юридическое лицо не обеспечило безопасность оказываемых услуг», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Суд обязал ООО "Глобус" прекратить деятельность до устранения нарушений. Решение пока не вступило в законную силу.

