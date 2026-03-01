Туроператор объяснил, какие направления выберут туристы на фоне ситуации в ОАЭ

Закрытие воздушного пространства и рост рисков безопасности уже привели к фактической остановке продаж туров

01 марта 2026, 20:39, ИА Амител

Туристы, которые планировали отдых в ОАЭ, в случае затяжной эскалации на Ближнем Востоке, скорее всего, переориентируются на Турцию. Такой сценарий в беседе с РИА Новости обозначил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

По его словам, закрытие воздушного пространства и рост рисков безопасности уже привели к фактической остановке продаж туров в страны Персидского залива.

«Ввиду закрытых воздушных пространств и возросших рисков для безопасности туристические потоки на Ближний Восток и, в частности, в страны Персидского залива значительно уменьшатся. Продажи туров в ОАЭ, Катар и другие страны полностью остановлены, туристам предлагают другие варианты», — пояснил Санджар.

Основным бенефициаром этой ситуации он называет Турцию. Эксперт считает, что именно она станет главным альтернативным направлением для пляжного отдыха, в том числе для россиян.

«Спрос на турецкие курорты вырастет в среднесрочной перспективе с учетом того, что туристы будут искать альтернативные и более безопасные направления. Турция способна заменить Египет и курорты Персидского залива в том, что касается пляжного отдыха», — отметил представитель Pegas Touristik.

При этом, по его оценке, делать окончательные выводы пока рано: развитие ситуации может проясниться в течение ближайшей недели. Сейчас турецкий рынок сохраняет стабильность.

«Ситуация с бронированиями в турецких отелях остается в рамках нормы, роста отмен или новых бронирований пока не замечено», — добавил Санджар.

Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные объекты США в регионе. На фоне эскалации взрывы были зафиксированы в Дубае и Абу-Даби, а аэропорты ОАЭ временно прекратили работу.