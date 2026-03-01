Туроператор объяснил, какие направления выберут туристы на фоне ситуации в ОАЭ
Закрытие воздушного пространства и рост рисков безопасности уже привели к фактической остановке продаж туров
01 марта 2026, 20:39, ИА Амител
Туристы, которые планировали отдых в ОАЭ, в случае затяжной эскалации на Ближнем Востоке, скорее всего, переориентируются на Турцию. Такой сценарий в беседе с РИА Новости обозначил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
По его словам, закрытие воздушного пространства и рост рисков безопасности уже привели к фактической остановке продаж туров в страны Персидского залива.
«Ввиду закрытых воздушных пространств и возросших рисков для безопасности туристические потоки на Ближний Восток и, в частности, в страны Персидского залива значительно уменьшатся. Продажи туров в ОАЭ, Катар и другие страны полностью остановлены, туристам предлагают другие варианты», — пояснил Санджар.
Основным бенефициаром этой ситуации он называет Турцию. Эксперт считает, что именно она станет главным альтернативным направлением для пляжного отдыха, в том числе для россиян.
«Спрос на турецкие курорты вырастет в среднесрочной перспективе с учетом того, что туристы будут искать альтернативные и более безопасные направления. Турция способна заменить Египет и курорты Персидского залива в том, что касается пляжного отдыха», — отметил представитель Pegas Touristik.
При этом, по его оценке, делать окончательные выводы пока рано: развитие ситуации может проясниться в течение ближайшей недели. Сейчас турецкий рынок сохраняет стабильность.
«Ситуация с бронированиями в турецких отелях остается в рамках нормы, роста отмен или новых бронирований пока не замечено», — добавил Санджар.
Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные объекты США в регионе. На фоне эскалации взрывы были зафиксированы в Дубае и Абу-Даби, а аэропорты ОАЭ временно прекратили работу.
22:48:26 01-03-2026
Там, где тепло и есть море, всю жизнь какая-нибудь байда. Спокойно в тайге и на болотах.
10:20:55 02-03-2026
какое какое
осталось только одно безопасное направление - Горный Алтай. И прибыля там нонешним летом просто зашкалят. Туда поедет вся страна и готова будет выкладывать за это деньги. Огромные деньги
11:03:53 02-03-2026
Гость (10:20:55 02-03-2026) какое какоеосталось только одно безопасное направление -... то то и оно, и ценники там уже и так космос, а будут еще выше, уже нам, Барнаульцам, не по карману большинство развлечений , из за москалей.
11:16:46 02-03-2026
Гость (11:03:53 02-03-2026) то то и оно, и ценники там уже и так космос, а будут еще выш... не по карману вам от того, что барнаульцы с заглавной буквы пишете)))
16:44:17 02-03-2026
Гость (11:16:46 02-03-2026) не по карману вам от того, что барнаульцы с заглавной буквы ... Теперь я понял, кто устроил заваруху на морях! ))
11:41:07 02-03-2026
давно уже пора ж...пу прижать туристам этим
12:14:05 02-03-2026
Гость (11:03:53 02-03-2026) то то и оно, и ценники там уже и так космос, а будут еще выш... А ты хохол?