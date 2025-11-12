НОВОСТИПроисшествия

У BMW разворотило переднюю часть кузова после ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Водитель кроссовера на мокрой дороге не справился с управлением

12 ноября 2025, 12:56, ИА Амител

На трассе Барнаул – Новосибирск у поворота на Санниково произошло ДТП с участием BMW X5 и "Газели". Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, водитель кроссовера двигался по полосе разгона и попытался обойти грузовик, но на мокрой дороге не справился с управлением и врезался в него.

От удара у BMW разворотило переднюю часть кузова, однако, к счастью, обошлось без пострадавших. Все участники аварии живы, движение на участке временно замедлилось из-за разбросанных обломков.

Ранее сообщалось, что в Тальменском районе водитель "Газели" врезался в фуру и разбился насмерть. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.

Комментарии


Гость

13:43:38 12-11-2025

4 ВД и мощный мотор на зимней дороге - ЗЛО !!! Самонадеянность подвела.

  


Гость

15:26:11 12-11-2025

В лоб зашёл?

  


Гость

10:07:51 13-11-2025

бмв головного мозга,как это возможно,пропустить газель? бумеристам впадлу соблюсти пдд. да хоть бы бились о столбы или деревья,а то бьются о другие машины...

  

