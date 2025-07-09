У первого вице-мэра Красноярска провели обыски

Пока он проходит свидетелем по делу сотрудника дорожного предприятия

09 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У первого заместителя главы Красноярска Александра Мацака прошли обыски по месту жительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мацака задержали. Однако позже стало известно, что он проходит свидетелем по уголовному делу в отношении сотрудника городского автотранспортного предприятия, который бесплатно проводил работы на территории его загородного дома.

Сейчас первый вице-мэр Красноярска находится на допросе.

"По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении сотрудника САТП (специализированное автотранспортное предприятие. – Прим. ред.), в отношении которого возбудили дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями", – рассказал собеседник агентства.

В краевом главке МВД пояснили, что с мая по июнь 2022 года руководитель службы эксплуатации автодорог использовал в личных целях спецтехнику своей организации, тем самым злоупотребив должностными полномочиями.

По данным правоохранителей, общая стоимость работ на территории загородного дома Мацака составляет 250 тысяч рублей.