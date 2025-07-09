У первого вице-мэра Красноярска провели обыски
Пока он проходит свидетелем по делу сотрудника дорожного предприятия
09 июля 2025, 13:00, ИА Амител
У первого заместителя главы Красноярска Александра Мацака прошли обыски по месту жительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мацака задержали. Однако позже стало известно, что он проходит свидетелем по уголовному делу в отношении сотрудника городского автотранспортного предприятия, который бесплатно проводил работы на территории его загородного дома.
Сейчас первый вице-мэр Красноярска находится на допросе.
"По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении сотрудника САТП (специализированное автотранспортное предприятие. – Прим. ред.), в отношении которого возбудили дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями", – рассказал собеседник агентства.
В краевом главке МВД пояснили, что с мая по июнь 2022 года руководитель службы эксплуатации автодорог использовал в личных целях спецтехнику своей организации, тем самым злоупотребив должностными полномочиями.
По данным правоохранителей, общая стоимость работ на территории загородного дома Мацака составляет 250 тысяч рублей.
13:06:56 09-07-2025
У второго и главного провели? Они чистые? Ха-ха-ха!!!
13:30:31 09-07-2025
Брать живьём )))
22:28:46 09-07-2025
Гость (13:30:31 09-07-2025) Брать живьём )))... Зачем?
14:45:50 09-07-2025
Всё ближе снаряды ложатся, Осколки секут храбрецов. - Нас десять! – сказал командир
13:38:23 10-07-2025
Абсурд (14:45:50 09-07-2025) Всё ближе снаряды ложатся, Осколки секут храбрецов. - Нас де... А сражаться мы будем, как сотня бойцов.