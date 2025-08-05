Ремонт трех участков важной алтайской трассы выполнен более чем на 50%

На работы власти по нацпроекту направили свыше 550 млн рублей

05 августа 2025, 16:25, ИА Амител

Ремонт дороги Мартыново – Тогул – Залесово / Фото: Минтранс Алтайского края

Участки общей протяженностью 20 км ремонтируют в 2025 году на трассе Мартыново – Тогул – Залесово в Кытмановском, Тогульском и Заринском районах Алтайского края. На обновление полотна власти направили свыше 550 млн рублей. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщает Минтранс региона.

Работы идут по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В Кытмановском районе на участке с 56-го по 61-й километр рабочие сделали устройство основания, восстановили существующее покрытие методом холодного ресайклинга с добавлением цемента, также они положили выравнивающий слой из асфальта.

На объекте уже стартовала укладка верхнего слоя дорожной одежды. Затем дорожники укрепят обочины, сделают примыкания и пандусы, установят знаки и нанесут разметку.

Подобные работы проводят и в Тогульском районе на участке с 22-го по 26-й километр трассы, а также в Заринском районе – с 91-го по 104-й километр. Кроме того, в Заринском районе уже завершили работы по шероховатой поверхностной обработке на участке с 115-го по 117-й километр трассы. После этого покрытие стало более устойчивым к износу и трещинам, подчеркнули в региональном Минтрансе.

Всего по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" за последние несколько лет на данной трассе обновили 10 км дороги. Сама дорога Мартыново – Тогул – Залесово соединяет пять районов Алтайского края и считается альтернативным проездом основной магистрали Новосибирск – Бийск – Ташанта. Также трасса ведет к Кемеровской области, а еще по ней проходят школьные маршруты.

«Обновление дороги значительно улучшит условия проезда жителей и гостей Алтайского края, обеспечит высокий уровень безопасности и комфортного вождения», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в регионе также на 70% завершено обновление трассы Заринск – Смазнево – Голуха – Цементный завод. Реконструкция участка стартовала в 2024 году, на данный момент ведутся работы на участке с 15-го по 21-й километр. Стоимость работ составляет 255 млн рублей, работы также идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".