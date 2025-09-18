Ученые объяснили, почему зумеры массово увлеклись вязанием и садоводством
Такие хобби удовлетворяют потребность в видимом результате
18 сентября 2025, 21:30, ИА Амител
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выявили причины растущей популярности традиционных хобби среди поколения Z (люди, родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х годов), сообщает "Газета.ру".
Как отмечают эксперты, современная молодежь, выросшая в цифровой среде, все чаще обращается к занятиям прошлых поколений: вязанию, садоводству, выпечке и другим "аналоговым" практикам.
По словам доцента кафедры "Социология и политология" Константина Антипьева, этот тренд связан с потребностью в сенсорной разгрузке:
«Зумеры постоянно находятся в цифровом потоке – бесконечные ленты, уведомления, видео. Занятия с реальными предметами, такие как вязание или работа с деревом, позволяют мозгу отдохнуть от виртуальной перегрузки».
Психологи подчеркивают, что такие хобби удовлетворяют потребность в видимом результате.
«Испеченный каравай или вышитая картина дают чувство завершенности и удовлетворения, которого часто не хватает в повседневной цифровой реальности», – поясняет доцент ПНИПУ Ольга Юрьева.
Экологический аспект также играет важную роль.
«Поколение Z отличается осознанным потреблением и заботой о природе. Традиционные хобби, использующие натуральные материалы, становятся логичным продолжением этой тенденции», – отмечает доцент Юлия Лекторова.
Тренд уже оказывает влияние на рынок: растет спрос на загородную недвижимость, популярность набирают мастер-классы по рукоделию и ремеслам, а стиль "бабушкин шик" проникает в интерьерные решения.
Эксперты предупреждают о потенциальных рисках чрезмерного погружения в хобби, но в целом оценивают явление как позитивное – оно способствует снижению стресса и формированию более осознанного общества.
