Ученые объяснили, почему зумеры массово увлеклись вязанием и садоводством

18 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Девушка вяжет носки / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выявили причины растущей популярности традиционных хобби среди поколения Z (люди, родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х годов), сообщает "Газета.ру".

Как отмечают эксперты, современная молодежь, выросшая в цифровой среде, все чаще обращается к занятиям прошлых поколений: вязанию, садоводству, выпечке и другим "аналоговым" практикам.

По словам доцента кафедры "Социология и политология" Константина Антипьева, этот тренд связан с потребностью в сенсорной разгрузке:

«Зумеры постоянно находятся в цифровом потоке – бесконечные ленты, уведомления, видео. Занятия с реальными предметами, такие как вязание или работа с деревом, позволяют мозгу отдохнуть от виртуальной перегрузки».

Психологи подчеркивают, что такие хобби удовлетворяют потребность в видимом результате.

«Испеченный каравай или вышитая картина дают чувство завершенности и удовлетворения, которого часто не хватает в повседневной цифровой реальности», – поясняет доцент ПНИПУ Ольга Юрьева.

Экологический аспект также играет важную роль.

«Поколение Z отличается осознанным потреблением и заботой о природе. Традиционные хобби, использующие натуральные материалы, становятся логичным продолжением этой тенденции», – отмечает доцент Юлия Лекторова.

Тренд уже оказывает влияние на рынок: растет спрос на загородную недвижимость, популярность набирают мастер-классы по рукоделию и ремеслам, а стиль "бабушкин шик" проникает в интерьерные решения.

Эксперты предупреждают о потенциальных рисках чрезмерного погружения в хобби, но в целом оценивают явление как позитивное – оно способствует снижению стресса и формированию более осознанного общества.