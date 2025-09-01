Учитель из Бурятии предложил девушке руку и сердце на школьной линейке в День знаний
Девушка работает педагогом в той же школе
01 сентября 2025, 17:43, ИА Амител
На торжественной линейке в поселке Таксимо Бурятии прозвучало неожиданное признание. Учитель физкультуры первой школы Вячеслав сделал предложение своей возлюбленной Татьяне, которая работает педагогом начальных классов в третьей школе. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Мужчина прямо во время праздника знаний попросил девушку выйти за него замуж на глазах у коллег, школьников и родителей.
«Так волновался, что даже забыл развернуть коробочку с кольцом», – сообщает Telegram-канал.
Таким образом, школьная линейка в Таксимо превратилась не только в начало нового учебного года, но и в начало новой главы в жизни двух педагогов.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, ученица местной школы потеряла сознание, а затем умерла.
19:03:07 01-09-2025
А што - молодец.
19:43:10 01-09-2025
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! СЧАСТЬЯ ВАМ! СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ!!!
20:52:37 01-09-2025
На Кым Чын Ына сильно похож и на Шойгу тоже