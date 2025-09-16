Умер голливудский актер Роберт Редфорд
Причиной смерти стало заболевание сердца
16 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
Роберт Редфорд / Кадр из фильма "Первый мститель: Другая война"
Легендарный голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, сообщает издание The New York Times.
Причиной смерти стало заболевание сердца – актер ушел из жизни утром во сне в своем доме в штате Юта.
Редфорд, известный по фильмам "Великий Гэтсби", "Из Африки" и "Три дня Кондора", в 2019 году перенес операцию шунтирования сердца.
В 2002 году он был удостоен почетного "Оскара" за вклад в кинематограф. Карьера актера охватывала более шести десятилетий, а его работы стали классикой мирового кино.
23:51:08 16-09-2025
Фото свечей гораздо ценнее чем фото актера
13:21:01 17-09-2025
Гость (23:51:08 16-09-2025) Фото свечей гораздо ценнее чем фото актера... Прислушались, убрали свечки
14:00:12 17-09-2025
Гость (13:21:01 17-09-2025) Прислушались, убрали свечки... Да, спасибо что заменили фото.
09:22:24 17-09-2025
О, Боже, какой мужчина! Красавец!
09:28:57 17-09-2025
Гость (09:22:24 17-09-2025) О, Боже, какой мужчина! Красавец!... был
11:20:28 17-09-2025
" Три дня Кондора" классе в 9 раза три смотрел. Захватывающий боевик .Тогда казался)) И сцена постельная )))- помню, что очень целомудренно было снято... Вечная память Рэдфорду...