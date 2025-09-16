Умер голливудский актер Роберт Редфорд

Причиной смерти стало заболевание сердца

Роберт Редфорд / Кадр из фильма "Первый мститель: Другая война"

Легендарный голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, сообщает издание The New York Times.

Причиной смерти стало заболевание сердца – актер ушел из жизни утром во сне в своем доме в штате Юта.

Редфорд, известный по фильмам "Великий Гэтсби", "Из Африки" и "Три дня Кондора", в 2019 году перенес операцию шунтирования сердца.

В 2002 году он был удостоен почетного "Оскара" за вклад в кинематограф. Карьера актера охватывала более шести десятилетий, а его работы стали классикой мирового кино.