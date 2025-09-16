НОВОСТИКультура

Умер голливудский актер Роберт Редфорд

Причиной смерти стало заболевание сердца

16 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Роберт Редфорд / Кадр из фильма "Первый мститель: Другая война"
Роберт Редфорд / Кадр из фильма "Первый мститель: Другая война"

Легендарный голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, сообщает издание The New York Times

Причиной смерти стало заболевание сердца – актер ушел из жизни утром во сне в своем доме в штате Юта.

Редфорд, известный по фильмам "Великий Гэтсби", "Из Африки" и "Три дня Кондора", в 2019 году перенес операцию шунтирования сердца.

В 2002 году он был удостоен почетного "Оскара" за вклад в кинематограф. Карьера актера охватывала более шести десятилетий, а его работы стали классикой мирового кино.

США Кино утраты

Комментарии 6

Гость
Гость

23:51:08 16-09-2025

Фото свечей гораздо ценнее чем фото актера

  15 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:21:01 17-09-2025

Гость (23:51:08 16-09-2025) Фото свечей гораздо ценнее чем фото актера... Прислушались, убрали свечки

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:00:12 17-09-2025

Гость (13:21:01 17-09-2025) Прислушались, убрали свечки... Да, спасибо что заменили фото.

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:22:24 17-09-2025

О, Боже, какой мужчина! Красавец!

  -6 Нравится
Ответить
Musik
Musik

09:28:57 17-09-2025

Гость (09:22:24 17-09-2025) О, Боже, какой мужчина! Красавец!... был

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:20:28 17-09-2025

" Три дня Кондора" классе в 9 раза три смотрел. Захватывающий боевик .Тогда казался)) И сцена постельная )))- помню, что очень целомудренно было снято... Вечная память Рэдфорду...

  -4 Нравится
Ответить
