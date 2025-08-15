"Пишите письма". Кто и что стоит за блокировкой звонков в WhatsApp* и Telegram
Борьба с киберпреступлениями или до двух миллиардов в месяц в копилку операторов мобильной связи?
15 августа 2025, 09:15, ИА Амител
13 августа Роскомнадзор официально подтвердил ограничения голосовых вызовов в WhatsApp* и Telegram. И в этот же день вырос трафик на сетях операторов связи. В среднем по стране его доля возросла на 9% с пиковым показателем 25% в отдельных регионах. Хотя ранее мобильный голосовой трафик в России ежегодно падал в среднем на 6%. Это сразу вызывает мысли о некоторой "заинтересованности" "большой четверки" мобильных операторов в продавливании блокировок мессенджеров. Однако позиция власти однозначна. Блокировки – это борьба с кибермошенничеством. В плюсах и минусах, а также подводных камнях блокировки функций мессенджеров разбирался amic.ru.
"Пособничество преступникам"
В Роскомнадзоре введенные ограничения в WhatsApp* и Telegram называют частичными, при этом не указывается, что именно подразумевается под этой формулировкой. Да, письменные сообщения и надиктовка голосом (не звонки) работают устойчиво. Однако привычно позвонить контакту, который пользуется услугами провайдера, отличного от вашего, или находится в другом городе или стране теперь не получится. Не получится теперь и пообщаться по видео с родственниками, деловыми партнерами и по простому поводу "Как дела? А я вот здесь сейчас…"
Комментарий Роскомнадзора сух и краток:
«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится».
Председатель IT-комитета Госдумы Сергей Боярский был конкретнее и жестче. Он заявил, что владельцы мессенджеров "фактически стали пособниками преступников":
«Они, по сути, пассивно помогают украинской армии кол-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество».
Подростки и пенсионеры-террористы
В последние дни (и месяцы) уже мало кого – как было в начале – шокируют факты задержания подростков и пенсионеров за пособничество украинским спецслужбам.
7 августа ФСБ совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области за подготовку убийства военного с помощью химических веществ задержали двоих несовершеннолетних. Подростки обработали ранее полученными от украинских спецслужб химикатами ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Таким образом они намеревались отравить российского офицера. Попытка покушения провалилась, военнослужащий не пострадал. Следователи утверждают, что деятельность несовершеннолетних с территории Украины координировалась через Telegram.
11 августа СМИ опубликовали кадры задержания в Московской области пенсионерки, завербованной спецслужбами Украины. Бабушка готовила теракт в отношении офицера российской армии. Взрывное устройство было замаскировано под шахматную доску. Ее и положила на автомобиль потенциальной жертвы пенсионерка. При этом сама "террористка поневоле" должна была подорваться вместе с офицером.
И подростки, и пенсионеры ищут способ быстрого и, как им кажется, легкого заработка. Но зачастую пожилые люди идут на это не из-за денег, а потому что их запугали выдуманным "уголовным преследованием", обманули, что только так могут избавить их от многомиллионного кредита, который кто-то взял на имя пенсионера, и тому подобное.
СМИ приводят примерный разговор при первоначальном психологическом "наезде" на старого запуганного человека:
«В WhatsАpp* зайди, в WhatsАpp!" – "Где в него зайти?" – "В телефоне, в WhatsАpp зайти, на смартфоне, в приложение, о котором мы с тобой разговаривали… Зеленое, в телефоне!»
Однако кое-что не сходится в оценке властями страны – какие сервисы больше виноваты.
Так, но… не совсем
А не сходится вот что. Изначально на пенсионеров выходят не через мессенджеры, а по телефонной связи. Но при этом в Минцифры утверждают, что благодаря работе внедренной ранее системы "Антифрод", к которой подключились все операторы связи, блокируются до 90% вызовов, совершаемых с подменных номеров. Как бы ни было, но преступники действительно нарастили присутствие в мессенджерах, которые телеком-компании не контролируют. В ведомстве заявили, что:
«Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp*, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации».
МВД России в этом смысле сообщило, что в начале августа 2025 года Telegram и WhatsApp* действительно оказались в лидерах по числу совершенных киберпреступлений. По данным силового ведомства, за неделю с 28 июля по 3 августа было зафиксировано 414 преступлений в Telegram и 313 – в WhatsApp*. Соцсеть "ВКонтакте" для этого использовали 19 раз, "Одноклассники" – один, в новом мессенджере Max – ноль.
Возможно, так и есть. Возможно, на эту неделю конца июля – начала августа ситуация выглядела именно так. Но приведенные цифры идут вразрез со статистикой по мошенничествам от Центробанка РФ. По сведениям главного банковского регулятора в 2024 году 45,6% мошенников связывались с жертвами по телефонной связи или с помощью СМС. Атак через мессенджеры было в три раза меньше – 15,7%. Дальше по каналам связи ситуация сложилась так: 10,3% – соцсети, 7,7% и 7% – электронная почта и доступ к "Госуслугам" жертвы. То есть видим явное преобладание телефонного и СМС-мошенничества над другими его способами.
Допустим, что с начала нынешнего года по сей день хорошо отработала та самая система "Антифрод", и мошенники вынужденно ушли в WhatsApp* и Telegram. Объяснения от менеджеров последнего о возможности персональных настроек конфиденциальности звонков в Telegram никого во власти не вдохновили. Участник комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин продолжил общую мысль об угрозах, ставших реальностью:
«Именно через эти иностранные платформы ежедневно атакуют наших граждан аферисты. Отдельно стоит сказать про WhatsApp*, подконтрольный признанной в России экстремистской организации Meta**, неоднократно уличенной в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и содействии распространению деструктивной информации».
Понятно, что безопасность граждан и страны в целом – первейшая задача государства. Но у приведенных выше аргументов против мессенджеров есть и другая сторона.
Недалеко и до блокировок в телефонной связи?
В течение последнего года в России запретили пользоваться тремя всемирно известными мессенджерами. 9 августа 2024 года в черный список попал Signal, считающийся одним из самых защищенных мессенджеров в мире. В октябре того же 2024-го его участь разделил Discord, а в декабре в бан отправили еще и Viber. Все они были заблокированы по одной и той же причине – якобы из-за нарушений требования российского законодательства для использования мессенджеров в террористических и экстремистских целях.
Эксперты IT-сферы не разделяют точку зрения власти страны, что во всем виноваты те или иные мессенджеры. В этом смысле владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал свою точку зрения:
«На сегодня, согласно данным Центробанка, их опросу, основной канал для обмана граждан России – это телефонные звонки. Но мы сотовую связь, мобильные телефоны не запрещаем при этом. Если говорить о перспективах для экономики, у нас вообще очень много запретов. Блокировки звонков в "Телеграме" и WhatsApp*, могут повлиять на другие сервисы, ломать их, потому что это не избирательная блокировка. Исходя из этого людей будут выдавливать в использование VPN-клиентов, в которых заблокировать звонки, конечно же, невозможно».
Конечно, никакой блокировки мобильной связи быть и близко не может ввиду абсурдности такой идеи. Но упоминание сотовой связи в нашем контексте связано еще с одним моментом.
Поддержка "отечественного производителя"?
Нарочно ли, просто совпало ли, но от блокировок мессенджеров выигрывают как раз операторы мобильной связи. По оценкам экспертов, голосовыми и видеозвонками в мессенджерах россияне экономят около 2 миллиардов рублей в месяц, чем если бы они звонили по мобильному.
Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков резонно предположил:
«На сегодняшний момент тарифные планы у операторов включают в основном трафик на сотовую связь. Поэтому можно сказать, что частичное ограничение звонков приведет к изменению тарифных планов и, как следствие, к увеличению стоимости».
И слова эксперта не лишены смысла. Ведь ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что МТС, "МегаФон", "Билайн" и Т2 призвали правительство заблокировать голосовые звонки в мессенджерах, включая WhatsApp* и Telegram. Как аргумент операторы "большой четверки" привели рост расходов и подорожание оборудования из-за санкций, а также резкий рост мобильного интернет-трафика. Операторы убеждены, что блокировка звонков в мессенджерах позволит вернуть трафик к обычным мобильным звонкам. Под конец не забыли и о борьбе с кибермошенничеством.
В свою очередь, Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже выпустила рекомендации для россиян. Эксперты советуют с запасом пополнить баланс телефона и быть готовым включить роуминг за границей, чтобы в случае непредвиденной ситуации иметь на счету достаточно денег для важных звонков. И при этом напомнили, что для голосовых звонков через интернет, помимо зарубежных Telegram и WhatsApp*, есть и российские альтернативы: мессенджер Max, "ВКонтакте" или "Одноклассники".
Ясно также и другое. Россияне, которых не удовлетворяет качество и функционал существующих российских соцсетей и нового отечественного мессенджера, будут искать другие доступные сервисы для бесплатных звонков.
*WhatsApp входит в состав корпорации Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Ну видимо так можно с русскими ?
Гость (09:20:39 15-08-2025) Ну видимо так можно с русскими ?... а с не русскими? в РФ живут 190, если не ошибаюсь, национальностей. или тебе об этом не рассказывали в школе или ты провокатор?
не надо здесь цирк с конями разводить.
13:01:44 15-08-2025
09:53:47 15-08-2025
Ну вот, хорошая статья с независимой аналитикой
"Понятно, что безопасность граждан и страны в целом – первейшая задача государства"
Заблокировать всех операторов сети, по ним в процентном соотношении больше звонят мошенники, власть не хочет даже придумать убедитильную причину.
10:06:12 15-08-2025
Тем временем в мессенджере Мах мошенники выманили 450000 у россиянки под предлогом, что в этом мессенджере нет мошенников, как утверждали нам в рекламе о безопасности мессенджера
не пойму ажитации. куча других мессов - качай и далее юзай. чо все обострились - искренне не понимать
Гость (13:11:02 15-08-2025) не пойму ажитации. куча других мессов - качай и далее юзай.... Ага, а как из-за границы звонить родным в Россию? По какому мессу? Skype исчез, WhatsApp/Telegram отрубили, домашние номера по отключали, пользуются только сотовыми телефонами...Как звонить теперь?
Вот я в Германии живу уже 15 лет, родители в России, как мне им звонить? С\/к!/!, придумали они блокировать..
Обратили внимание, что после посещения госуслуг начинают массово поступать звонки с подозрительных номеров?
03:23:49 19-08-2025
Да что они говорят. Мах ноль. Мах вовсю используют мошенники . А больше всего мошенники используют звонки операторов связи. Так давайте связь отрубим. Операторам мессенджеры конкуренты. Звонки бесплатные. А тарифы операторов только растут. Надо решать проблему. Например блокировать звонки зарубежа и другие. А не можете решить так не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Не можете решить проблему так зачем нам такие спецы.
03:28:59 19-08-2025
Мошенники обманули. Ну и Что . Если ты дурак то и поделом. Почему это должно затрагивать простых людей . Тысячи раз говорят с незнакомыми не общайтесь и не не передавайте разные коды. Причем тут мессенджеры. Или что бы под защитой граждан обогатиться.
07:50:46 19-08-2025
Михаил. (03:28:59 19-08-2025) Мошенники обманули. Ну и Что . Если ты дурак то и поделом. ... Да что ж вы такие тупые то… Мошенники - только предлог. Истинная причина - сервера вотсапа и телеги не в России. Инфа о ваших звонках, геопозициях и прочее - в чужих руках. Государство боится иностранного вмешательства, считает целесообразным иметь монополию на всю инфу по пользователям из России. Китайцы не зря свой фаервол настроили. Все что в Китае происходит - только в Вичате.
18:27:58 19-08-2025
Откдючить электричество! Чтобы разом обезоружить всех мошенников!🤣
19:16:22 21-08-2025
Мне на телефон каждый день неизвестные номера звонят. У меня стоит блокировка на все неизвестные и поэтому я их отслеживаю только с приходом смс и сразу блокирую. На ватсап и телеграм ни одна сволочь не позвонила. А вот с детьми по видео связи теперь проблема