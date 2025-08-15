НОВОСТИОбщество

"Пишите письма". Кто и что стоит за блокировкой звонков в WhatsApp* и Telegram

Борьба с киберпреступлениями или до двух миллиардов в месяц в копилку операторов мобильной связи?

15 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru
Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

13 августа Роскомнадзор официально подтвердил ограничения голосовых вызовов в WhatsApp* и Telegram. И в этот же день вырос трафик на сетях операторов связи. В среднем по стране его доля возросла на 9% с пиковым показателем 25% в отдельных регионах. Хотя ранее мобильный голосовой трафик в России ежегодно падал в среднем на 6%. Это сразу вызывает мысли о некоторой "заинтересованности" "большой четверки" мобильных операторов в продавливании блокировок мессенджеров. Однако позиция власти однозначна. Блокировки – это борьба с кибермошенничеством. В плюсах и минусах, а также подводных камнях блокировки функций мессенджеров разбирался amic.ru.

"Пособничество преступникам"

В Роскомнадзоре введенные ограничения в WhatsApp* и Telegram называют частичными, при этом не указывается, что именно подразумевается под этой формулировкой. Да, письменные сообщения и надиктовка голосом (не звонки) работают устойчиво. Однако привычно позвонить контакту, который пользуется услугами провайдера, отличного от вашего, или находится в другом городе или стране теперь не получится. Не получится теперь и пообщаться по видео с родственниками, деловыми партнерами и по простому поводу "Как дела? А я вот здесь сейчас…"

Комментарий Роскомнадзора сух и краток:

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится».

Председатель IT-комитета Госдумы Сергей Боярский был конкретнее и жестче. Он заявил, что владельцы мессенджеров "фактически стали пособниками преступников":

«Они, по сути, пассивно помогают украинской армии кол-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество».

Подростки и пенсионеры-террористы

В последние дни (и месяцы) уже мало кого – как было в начале – шокируют факты задержания подростков и пенсионеров за пособничество украинским спецслужбам.

7 августа ФСБ совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области за подготовку убийства военного с помощью химических веществ задержали двоих несовершеннолетних. Подростки обработали ранее полученными от украинских спецслужб химикатами ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Таким образом они намеревались отравить российского офицера. Попытка покушения провалилась, военнослужащий не пострадал. Следователи утверждают, что деятельность несовершеннолетних с территории Украины координировалась через Telegram.

11 августа СМИ опубликовали кадры задержания в Московской области пенсионерки, завербованной спецслужбами Украины. Бабушка готовила теракт в отношении офицера российской армии. Взрывное устройство было замаскировано под шахматную доску. Ее и положила на автомобиль потенциальной жертвы пенсионерка. При этом сама "террористка поневоле" должна была подорваться вместе с офицером.

И подростки, и пенсионеры ищут способ быстрого и, как им кажется, легкого заработка. Но зачастую пожилые люди идут на это не из-за денег, а потому что их запугали выдуманным "уголовным преследованием", обманули, что только так могут избавить их от многомиллионного кредита, который кто-то взял на имя пенсионера, и тому подобное.

СМИ приводят примерный разговор при первоначальном психологическом "наезде" на старого запуганного человека:

«В WhatsАpp* зайди, в WhatsАpp!" – "Где в него зайти?" – "В телефоне, в WhatsАpp зайти, на смартфоне, в приложение, о котором мы с тобой разговаривали… Зеленое, в телефоне!»

Однако кое-что не сходится в оценке властями страны – какие сервисы больше виноваты.

Так, но… не совсем

А не сходится вот что. Изначально на пенсионеров выходят не через мессенджеры, а по телефонной связи. Но при этом в Минцифры утверждают, что благодаря работе внедренной ранее системы "Антифрод", к которой подключились все операторы связи, блокируются до 90% вызовов, совершаемых с подменных номеров. Как бы ни было, но преступники действительно нарастили присутствие в мессенджерах, которые телеком-компании не контролируют. В ведомстве заявили, что:

«Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp*, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации».

МВД России в этом смысле сообщило, что в начале августа 2025 года Telegram и WhatsApp* действительно оказались в лидерах по числу совершенных киберпреступлений. По данным силового ведомства, за неделю с 28 июля по 3 августа было зафиксировано 414 преступлений в Telegram и 313 – в WhatsApp*. Соцсеть "ВКонтакте" для этого использовали 19 раз, "Одноклассники" – один, в новом мессенджере Max – ноль.

Возможно, так и есть. Возможно, на эту неделю конца июля – начала августа ситуация выглядела именно так. Но приведенные цифры идут вразрез со статистикой по мошенничествам от Центробанка РФ. По сведениям главного банковского регулятора в 2024 году 45,6% мошенников связывались с жертвами по телефонной связи или с помощью СМС. Атак через мессенджеры было в три раза меньше – 15,7%. Дальше по каналам связи ситуация сложилась так: 10,3% – соцсети, 7,7% и 7% – электронная почта и доступ к "Госуслугам" жертвы. То есть видим явное преобладание телефонного и СМС-мошенничества над другими его способами.

Допустим, что с начала нынешнего года по сей день хорошо отработала та самая система "Антифрод", и мошенники вынужденно ушли в WhatsApp* и Telegram. Объяснения от менеджеров последнего о возможности персональных настроек конфиденциальности звонков в Telegram никого во власти не вдохновили. Участник комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин продолжил общую мысль об угрозах, ставших реальностью:

«Именно через эти иностранные платформы ежедневно атакуют наших граждан аферисты. Отдельно стоит сказать про WhatsApp*, подконтрольный признанной в России экстремистской организации Meta**, неоднократно уличенной в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и содействии распространению деструктивной информации».

Понятно, что безопасность граждан и страны в целом – первейшая задача государства. Но у приведенных выше аргументов против мессенджеров есть и другая сторона.

Недалеко и до блокировок в телефонной связи?

В течение последнего года в России запретили пользоваться тремя всемирно известными мессенджерами. 9 августа 2024 года в черный список попал Signal, считающийся одним из самых защищенных мессенджеров в мире. В октябре того же 2024-го его участь разделил Discord, а в декабре в бан отправили еще и Viber. Все они были заблокированы по одной и той же причине – якобы из-за нарушений требования российского законодательства для использования мессенджеров в террористических и экстремистских целях.

Эксперты IT-сферы не разделяют точку зрения власти страны, что во всем виноваты те или иные мессенджеры. В этом смысле владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал свою точку зрения:

«На сегодня, согласно данным Центробанка, их опросу, основной канал для обмана граждан России – это телефонные звонки. Но мы сотовую связь, мобильные телефоны не запрещаем при этом. Если говорить о перспективах для экономики, у нас вообще очень много запретов. Блокировки звонков в "Телеграме" и WhatsApp*, могут повлиять на другие сервисы, ломать их, потому что это не избирательная блокировка. Исходя из этого людей будут выдавливать в использование VPN-клиентов, в которых заблокировать звонки, конечно же, невозможно».

Конечно, никакой блокировки мобильной связи быть и близко не может ввиду абсурдности такой идеи. Но упоминание сотовой связи в нашем контексте связано еще с одним моментом.

Поддержка "отечественного производителя"?

Нарочно ли, просто совпало ли, но от блокировок мессенджеров выигрывают как раз операторы мобильной связи. По оценкам экспертов, голосовыми и видеозвонками в мессенджерах россияне экономят около 2 миллиардов рублей в месяц, чем если бы они звонили по мобильному.

Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков резонно предположил:

«На сегодняшний момент тарифные планы у операторов включают в основном трафик на сотовую связь. Поэтому можно сказать, что частичное ограничение звонков приведет к изменению тарифных планов и, как следствие, к увеличению стоимости».

И слова эксперта не лишены смысла. Ведь ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что МТС, "МегаФон", "Билайн" и Т2 призвали правительство заблокировать голосовые звонки в мессенджерах, включая WhatsApp* и Telegram. Как аргумент операторы "большой четверки" привели рост расходов и подорожание оборудования из-за санкций, а также резкий рост мобильного интернет-трафика. Операторы убеждены, что блокировка звонков в мессенджерах позволит вернуть трафик к обычным мобильным звонкам. Под конец не забыли и о борьбе с кибермошенничеством.

В свою очередь, Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже выпустила рекомендации для россиян. Эксперты советуют с запасом пополнить баланс телефона и быть готовым включить роуминг за границей, чтобы в случае непредвиденной ситуации иметь на счету достаточно денег для важных звонков. И при этом напомнили, что для голосовых звонков через интернет, помимо зарубежных Telegram и WhatsApp*, есть и российские альтернативы: мессенджер Max, "ВКонтакте" или "Одноклассники".

Ясно также и другое. Россияне, которых не удовлетворяет качество и функционал существующих российских соцсетей и нового отечественного мессенджера, будут искать другие доступные сервисы для бесплатных звонков.

*WhatsApp входит в состав корпорации Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

**Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

