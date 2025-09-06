Уровень безработицы в Алтайском крае продолжает оставаться низким

В июле 2025 года в регионе числится 9,7 тысячи неработающих граждан

06 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Безработный / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Уровень безработицы в Алтайском крае в мае – июле 2025 года составил 3,4%, а уровень занятости населения от 15 лет и старше – 64,5%. По данным управления Алтайского края по труду и занятости, число неработающих граждан в Алтайском крае в июле 2025 года достигло 9,7 тысячи человек. Официально зарегистрировано 8,5 тысячи безработных, из них соответствующее пособие получает 7,6 тысячи человек, или 89,8% нетрудоустроенных граждан. Об этом сообщает Алтайкрайстат в своем статистическом докладе о социально-экономическом положении региона за январь – июль 2025 года.

По сравнению с июнем 2025-го безработных стало больше всего на 23 человека, или на 0,3%. А в сравнении с июлем прошлого года цифра уменьшилась на 600 человек, или на 6,6%. Еще в феврале – апреле 2025 года безработица была на уровне 3,5%, а занятость – 63,3%. Затем в марте – мае уровень безработицы снизился до 3,4%, а занятости – вырос до 63,7%.

Общая численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше за май – июль 2025 года в регионе составила 1,1 млн человек. Почти все они были заняты в экономике и 39 тысяч человек не имели работы, но активно ее искали. Также в июле 2025 года среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составила 535,5 тысячи человек – 99,9% к уровню 2024 года.

Потребность в работниках в госучреждениях в июле 2025 года составила почти 24,1 тысячи человек, при этом в январе 2025-го она была на уровне почти 22,3 тысячи человек.

По данным на конец июля 2025 года, просроченная задолженность по зарплате работников организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2,6 млн рублей.

При этом в июне 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников увеличилась до 66,8 тысячи рублей. По сравнению с маем 2025 года она выросла на 5,4%, а по сравнению с июнем 2024-го – на 17,1%. Что касается реальной зарплаты (рассчитывается с учетом индекса цен), то она увеличилась на 5,2% к маю 2025 года и на 6,2% – к июню 2024-го. Объем денежных доходов и потребительских расходов населения в январе – июне 2025-го по сравнению с тем же периодом 2024 года поднялся на 18,9 и на 15,1% соответственно. А среднедушевые денежные доходы и потребительские расходы увеличились на 19,8 и 16% соответственно. Реальные доходы населения в январе – июне 2025 года выросли на 7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Напомним, что в мае 2025 года Алтайский край занял третье место среди регионов Сибири по уровню безработицы.