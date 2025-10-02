В Барнауле подключили к отоплению 97% многоквартирных жилых домов
Кроме того, тепло уже получают все школы и детские сады, а также спортивные и медицинские учреждения
02 октября 2025, 07:33, ИА Амител
В Барнауле к отоплению подключили 97% многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в администрации города.
Тепло в краевой столице уже получают все школы и детсады, медицинские и спортивные учреждения.
«Из обращений, поступивших к нам за прошедшие сутки, в 63 многоквартирных домах теплоснабжение нормализовано. В 43 домах ведется регулировка по стоякам, в ближайшее время эта работа будет завершена. Заявки по 42 адресам находятся в работе», – уточнили в мэрии.
Администрациям районов поручили оперативнее отрабатывать обращения жителей, а также усилить работу с управляющими организациями по вопросам низких температур в квартирах. Ситуацию также контролирует комитет жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально начался с 22 сентября. Как ранее уточняли в СГК, подача тепла в дома зависит не только от энергетиков, но и от УК. В компании также напоминали, что запуск тепла в краевой столице идет поэтапно. Ранее в мэрии потребовали подключить все барнаульские дома к теплу в кратчайшие сроки.
09:51:01 02-10-2025
Димитрова 41 отопления нет...
10:09:26 02-10-2025
Ленина 118 отопления нет,в придачу нет и горячей воды.Дозвониться никуда не возможно,просто не берут трубку!!!!!!!!
10:47:46 02-10-2025
Гость (10:09:26 02-10-2025) Ленина 118 отопления нет,в придачу нет и горячей воды.Дозвон... теперь уже видимо и не будет...
10:25:31 02-10-2025
Попова 85 так и нет тепла сегодня пишем в прокуратуру сколько можно..
10:50:13 02-10-2025
А.Петрова 214 отопления нет!!!
11:15:31 02-10-2025
Вы все 3%, скажет СГК..............)))))))
11:17:46 02-10-2025
Гость (11:15:31 02-10-2025) Вы все 3%, скажет СГК..............)))))))... обшибки округления. вычеркаваем.
12:59:06 02-10-2025
Кто-нибудь отпишите, у кого есть нормальное отопление с горячими трубами?
14:15:02 02-10-2025
Гость (12:59:06 02-10-2025) Кто-нибудь отпишите, у кого есть нормальное отопление с горя... да более половины города НОРМАЛЬНО ВСЁ, тут отдельные нытики только
17:50:23 02-10-2025
Гость (12:59:06 02-10-2025) Кто-нибудь отпишите, у кого есть нормальное отопление с горя... Глушкова, 26 -батареи норм. не кипяток, но для сегодняшней температуры достаточно. Однако я возмущена за эти 3 процента(((((
14:30:48 02-10-2025
Малахова 69 нет отопления, в ЖЭУ -12 сказали,что и не будет в ближайшее время, т к нет давления
17:17:35 02-10-2025
За день не смогли осилить эти 3%
Мы неделю уже добиваемся подключения. Соседний дом эта же управляющая компания подключила ещё 30.09, а нас обещаниями кормят. Куда звонить, вообще не знаем. В администрации отвечают что могут только передать ук мое обращение и больше ничем помочь не могу 🤷