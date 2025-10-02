НОВОСТИОбщество

В Барнауле подключили к отоплению 97% многоквартирных жилых домов

Кроме того, тепло уже получают все школы и детские сады, а также спортивные и медицинские учреждения

02 октября 2025, 07:33, ИА Амител

Отопление / Фото: amic.ru
Отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле к отоплению подключили 97% многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в администрации города.

Тепло в краевой столице уже получают все школы и детсады, медицинские и спортивные учреждения. 

«Из обращений, поступивших к нам за прошедшие сутки, в 63 многоквартирных домах теплоснабжение нормализовано. В 43 домах ведется регулировка по стоякам, в ближайшее время эта работа будет завершена. Заявки по 42 адресам находятся в работе», – уточнили в мэрии.

Администрациям районов поручили оперативнее отрабатывать обращения жителей, а также усилить работу с управляющими организациями по вопросам низких температур в квартирах. Ситуацию также контролирует комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально начался с 22 сентября. Как ранее уточняли в СГК, подача тепла в дома зависит не только от энергетиков, но и от УК. В компании также напоминали, что запуск тепла в краевой столице идет поэтапно. Ранее в мэрии потребовали подключить все барнаульские дома к теплу в кратчайшие сроки.

В администрации Барнаула обсудили запуск тепла в домах / Фото: barnaul.org

В мэрии потребовали в кратчайшие сроки подключить к теплу все дома в Барнауле

В настоящее время отопление подано в 93% многоквартирных домов города
Барнаул отопительный сезон
Комментарии 12

Avatar Picture
Соломон

09:51:01 02-10-2025

Димитрова 41 отопления нет...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:26 02-10-2025

Ленина 118 отопления нет,в придачу нет и горячей воды.Дозвониться никуда не возможно,просто не берут трубку!!!!!!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:47:46 02-10-2025

Гость (10:09:26 02-10-2025) Ленина 118 отопления нет,в придачу нет и горячей воды.Дозвон... теперь уже видимо и не будет...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:31 02-10-2025

Попова 85 так и нет тепла сегодня пишем в прокуратуру сколько можно..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:13 02-10-2025

А.Петрова 214 отопления нет!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:31 02-10-2025

Вы все 3%, скажет СГК..............)))))))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:17:46 02-10-2025

Гость (11:15:31 02-10-2025) Вы все 3%, скажет СГК..............)))))))... обшибки округления. вычеркаваем.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:06 02-10-2025

Кто-нибудь отпишите, у кого есть нормальное отопление с горячими трубами?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:02 02-10-2025

Гость (12:59:06 02-10-2025) Кто-нибудь отпишите, у кого есть нормальное отопление с горя... да более половины города НОРМАЛЬНО ВСЁ, тут отдельные нытики только

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

17:50:23 02-10-2025

Гость (12:59:06 02-10-2025) Кто-нибудь отпишите, у кого есть нормальное отопление с горя... Глушкова, 26 -батареи норм. не кипяток, но для сегодняшней температуры достаточно. Однако я возмущена за эти 3 процента(((((

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:48 02-10-2025

Малахова 69 нет отопления, в ЖЭУ -12 сказали,что и не будет в ближайшее время, т к нет давления

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:35 02-10-2025

За день не смогли осилить эти 3%
Мы неделю уже добиваемся подключения. Соседний дом эта же управляющая компания подключила ещё 30.09, а нас обещаниями кормят. Куда звонить, вообще не знаем. В администрации отвечают что могут только передать ук мое обращение и больше ничем помочь не могу 🤷

  -1 Нравится
Ответить
