В Барнауле подключили к отоплению 97% многоквартирных жилых домов

Отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле к отоплению подключили 97% многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в администрации города.

Тепло в краевой столице уже получают все школы и детсады, медицинские и спортивные учреждения.

«Из обращений, поступивших к нам за прошедшие сутки, в 63 многоквартирных домах теплоснабжение нормализовано. В 43 домах ведется регулировка по стоякам, в ближайшее время эта работа будет завершена. Заявки по 42 адресам находятся в работе», – уточнили в мэрии.

Администрациям районов поручили оперативнее отрабатывать обращения жителей, а также усилить работу с управляющими организациями по вопросам низких температур в квартирах. Ситуацию также контролирует комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально начался с 22 сентября. Как ранее уточняли в СГК, подача тепла в дома зависит не только от энергетиков, но и от УК. В компании также напоминали, что запуск тепла в краевой столице идет поэтапно. Ранее в мэрии потребовали подключить все барнаульские дома к теплу в кратчайшие сроки.