Уволивший с матами чиновника губернатор Федорищев зачитал "пацанский" рэп

В своей композиции глава Самарской области рассказывает о развитии региона

31 октября 2025, 17:40, ИА Амител

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, привлекший всеобщее внимание после скандального увольнения главы районной администрации Юрия Жидкова, представил новый трек. Видео опубликовал журналист Александр Юнашев.

В своей композиции губернатор Федорищев повествует о достижениях Самарской области и размышляет над тем, как сделать регион еще лучше.

Незадолго до этого в интернете активно обсуждалось видео, на котором Федорищев, хлопнув по плечу главу Кинельского района Юрия Жидкова, увольняет его, используя нецензурную брань. Многие выразили поддержку уволенному, однако позже в Сети появились новые кадры, объясняющие поступок губернатора. На этих кадрах было видно, что глава района не проследил за монументом ветеранам ВОВ, а после назвал его часть "просто камнем". По словам Федорищева, подобное неуважение к героям недопустимо.