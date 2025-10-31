Уволивший с матами чиновника губернатор Федорищев зачитал "пацанский" рэп
В своей композиции глава Самарской области рассказывает о развитии региона
31 октября 2025, 17:40, ИА Амител
Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, привлекший всеобщее внимание после скандального увольнения главы районной администрации Юрия Жидкова, представил новый трек. Видео опубликовал журналист Александр Юнашев.
В своей композиции губернатор Федорищев повествует о достижениях Самарской области и размышляет над тем, как сделать регион еще лучше.
Незадолго до этого в интернете активно обсуждалось видео, на котором Федорищев, хлопнув по плечу главу Кинельского района Юрия Жидкова, увольняет его, используя нецензурную брань. Многие выразили поддержку уволенному, однако позже в Сети появились новые кадры, объясняющие поступок губернатора. На этих кадрах было видно, что глава района не проследил за монументом ветеранам ВОВ, а после назвал его часть "просто камнем". По словам Федорищева, подобное неуважение к героям недопустимо.
18:58:36 31-10-2025
живой, не номенклатурный
как он оказался у власти?
05:29:06 01-11-2025
гость (18:58:36 31-10-2025) живой, не номенклатурныйкак он оказался у власти?... Да там история простая, почитайте в интернете.Живой, но нифига не джентльмен.
11:16:40 01-11-2025
Гость (05:29:06 01-11-2025) Да там история простая, почитайте в интернете.Живой, но нифи... джентльмен не джентльмен - не важно. Главное, что действует не стандартно, а значит, может двинуть регион, не оглядываясь на верхсидящих
09:32:09 01-11-2025
Хорошо хоть гопак не сплясал..
09:53:21 01-11-2025
глава района на старше федорищева, это не позволительно, в том числе и по этой причине, тем более главе региона,а я испытываю стыд не испанский, чисто русский
10:22:18 01-11-2025
Губернатор этот должен государственными делами заниматься. А песни горланить он, конечно, может, но без камер в бане с ....... или на кухне с женой. Да и мат использовать вполне может в отношении своей женушки или отпрысков. Думается, ему еще прилетит за оскорбление старшего по возрасту. На Кавказе давно бы уже закопали этого "героя".
11:31:42 01-11-2025
Может его к "пацанам" на кичу отправить, пока он еще тверк не стал в эфире исполнять?