В Алтайском крае обнаружен опасный вредитель в партии казахстанских слив

14 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Сливы / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

12 августа в Алтайскую испытательную лабораторию ФГБУ "ВНИИЗЖ" поступил образец свежих слив из Казахстана общим весом 7,5 тонны. Проведенные исследования выявили наличие карантинного вредителя – калифорнийской щитовки. Результаты анализов уже направлены в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия соответствующих мер, сообщает пресс-служба лаборатории.

Исследование проводилось анатомо-морфологическим методом с использованием микропрепаратов, что позволило точно идентифицировать опасного вредителя. Калифорнийская щитовка включена в перечень карантинных объектов и представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства.

Этот вредитель поражает более 200 видов растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры. Питаясь соками растений, самки и личинки щитовки повреждают листья, плоды и кору, что может привести к преждевременному опаданию листвы и плодов, растрескиванию коры и даже гибели растений.

Первоначально калифорнийская щитовка обитала в Китае и на Дальнем Востоке, но впоследствии была завезена в Северную Америку, Европу, Африку, Австралию и Новую Зеландию.

В настоящее время специалисты Россельхознадзора принимают меры по предотвращению распространения опасного насекомого на территории Алтайского края.

