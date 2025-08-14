НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае обнаружен опасный вредитель в партии казахстанских слив

Этот вредитель поражает более 200 видов растений

14 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Сливы / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Сливы / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

12 августа в Алтайскую испытательную лабораторию ФГБУ "ВНИИЗЖ" поступил образец свежих слив из Казахстана общим весом 7,5 тонны. Проведенные исследования выявили наличие карантинного вредителя – калифорнийской щитовки. Результаты анализов уже направлены в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия соответствующих мер, сообщает пресс-служба лаборатории.

Исследование проводилось анатомо-морфологическим методом с использованием микропрепаратов, что позволило точно идентифицировать опасного вредителя. Калифорнийская щитовка включена в перечень карантинных объектов и представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства.

Этот вредитель поражает более 200 видов растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры. Питаясь соками растений, самки и личинки щитовки повреждают листья, плоды и кору, что может привести к преждевременному опаданию листвы и плодов, растрескиванию коры и даже гибели растений.

Первоначально калифорнийская щитовка обитала в Китае и на Дальнем Востоке, но впоследствии была завезена в Северную Америку, Европу, Африку, Австралию и Новую Зеландию. 

В настоящее время специалисты Россельхознадзора принимают меры по предотвращению распространения опасного насекомого на территории Алтайского края.

Ранее в Солтонском районе ввели карантин из-за опаснейшего вредителя.

Органические продукты / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Безопасность и качество. Как на Алтае набирает обороты производство органических продуктов

Для "органиков" предусмотрен ряд мер господдержки, например, компенсация затрат на сертификацию
Комментарии 3

Элен без ребят

10:14:29 14-08-2025

отправить им обратно все их сливы и до кучи несколько коробочек с клещами подкинуть

  -5 Нравится
Ответить
Гость

20:10:58 14-08-2025

от казахов как-то часто стало такое...то маньяки то дроны то вредители. Проверяйте тщательнее. Что там ветконтроль?! таможня??!

  -3 Нравится
Ответить
Гость

21:58:14 14-08-2025

Гость (20:10:58 14-08-2025) от казахов как-то часто стало такое...то маньяки то дроны то... Не только от казахов, а от азербайджанцев....

  -3 Нравится
Ответить
