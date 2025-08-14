В Алтайском крае обнаружен опасный вредитель в партии казахстанских слив
Этот вредитель поражает более 200 видов растений
14 августа 2025, 10:00, ИА Амител
12 августа в Алтайскую испытательную лабораторию ФГБУ "ВНИИЗЖ" поступил образец свежих слив из Казахстана общим весом 7,5 тонны. Проведенные исследования выявили наличие карантинного вредителя – калифорнийской щитовки. Результаты анализов уже направлены в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия соответствующих мер, сообщает пресс-служба лаборатории.
Исследование проводилось анатомо-морфологическим методом с использованием микропрепаратов, что позволило точно идентифицировать опасного вредителя. Калифорнийская щитовка включена в перечень карантинных объектов и представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства.
Этот вредитель поражает более 200 видов растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры. Питаясь соками растений, самки и личинки щитовки повреждают листья, плоды и кору, что может привести к преждевременному опаданию листвы и плодов, растрескиванию коры и даже гибели растений.
Первоначально калифорнийская щитовка обитала в Китае и на Дальнем Востоке, но впоследствии была завезена в Северную Америку, Европу, Африку, Австралию и Новую Зеландию.
В настоящее время специалисты Россельхознадзора принимают меры по предотвращению распространения опасного насекомого на территории Алтайского края.
Ранее в Солтонском районе ввели карантин из-за опаснейшего вредителя.
10:14:29 14-08-2025
отправить им обратно все их сливы и до кучи несколько коробочек с клещами подкинуть
20:10:58 14-08-2025
от казахов как-то часто стало такое...то маньяки то дроны то вредители. Проверяйте тщательнее. Что там ветконтроль?! таможня??!
21:58:14 14-08-2025
Гость (20:10:58 14-08-2025) от казахов как-то часто стало такое...то маньяки то дроны то... Не только от казахов, а от азербайджанцев....