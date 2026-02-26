В Алтайском крае первыми в Сибири внедрили фьюжн-биопсию для диагностики рака простаты
Алтайские специалисты прошли обучение у ведущих врачей Москвы
26 февраля 2026, 10:49, ИА Амител
В Краевой клинической больнице Барнаула начали применять высокоточную технологию раннего выявления онкологических заболеваний у мужчин. О нововведении врачи рассказали в эфире программы на канале "Катунь 24". Речь идет о диагностической системе, которая синхронизирует данные магнитно-резонансной томографии и ультразвукового исследования и позволяет обнаруживать опухолевые очаги размером всего около двух миллиметров.
Методика стала доступна в регионе после того, как алтайские специалисты прошли обучение у ведущих врачей Москвы. Используемое оборудование в режиме реального времени совмещает изображения МРТ и УЗИ, что дает возможность точно определить подозрительный участок и выполнить биопсию прицельно, без "слепого" забора тканей.
По словам медиков, стандартная биопсия подтверждает наличие рака примерно в половине случаев, тогда как новая технология повышает достоверность диагностики до 92%. Процедура проводится амбулаторно и занимает около 30 минут. В пределах Сибирского федерального округа такая технология пока внедрена только в Алтайском крае.
«Мы совмещаем во время самой биопсии нашу картинку УЗИ, которая в реальном времени, и МРТ, на котором мы увидели те патологические очаги, которые потенциально являются раком. Наложение слияния позволяет урологу идти в тот самый участок, где мы видим по МРТ участок, который нас настораживает», — пояснила клинический специалист направления ультразвуковой диагностики Татьяна Кондрашова.
13:32:34 26-02-2026
Фьюжн, фьюжен (от англ. fusion, «сплав») — термин, который может входить в название стилей и направлений в искусстве, архитектуре, дизайне, музыке, характеризующихся «сочетанием несочетаемого»
13:40:41 26-02-2026
Олег (13:32:34 26-02-2026) Фьюжн, фьюжен (от англ. fusion, «сплав») — термин, который м... молодец умеешь в гугл. возьми с полки пирожок...Фьюжн может проявляться в искусстве, кулинарии или ТЕХНОЛОГИЯХ.
16:02:04 26-02-2026
Олег (13:32:34 26-02-2026) Фьюжн, фьюжен (от англ. fusion, «сплав») — термин, который м... если точнее то слияние.
13:33:32 26-02-2026
Указ президента о наименованиях не указ?
14:30:56 26-02-2026
Фьюжн,фуюжн. Я ходил к урологу раз в полгода,все чики-пики. Потом-бамс и третья стадия,удалил в Москве,а не у местных коновалов. Которые хотели полостную операцию сделать, живодёры.
16:03:29 26-02-2026
фьюжн переводится как слияние и у меня форд фьюжн не пойму с чем он слился с фиестой наверное.