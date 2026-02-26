В Алтайском крае первыми в Сибири внедрили фьюжн-биопсию для диагностики рака простаты

Алтайские специалисты прошли обучение у ведущих врачей Москвы

26 февраля 2026, 10:49, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Краевой клинической больнице Барнаула начали применять высокоточную технологию раннего выявления онкологических заболеваний у мужчин. О нововведении врачи рассказали в эфире программы на канале "Катунь 24". Речь идет о диагностической системе, которая синхронизирует данные магнитно-резонансной томографии и ультразвукового исследования и позволяет обнаруживать опухолевые очаги размером всего около двух миллиметров.

Методика стала доступна в регионе после того, как алтайские специалисты прошли обучение у ведущих врачей Москвы. Используемое оборудование в режиме реального времени совмещает изображения МРТ и УЗИ, что дает возможность точно определить подозрительный участок и выполнить биопсию прицельно, без "слепого" забора тканей.

По словам медиков, стандартная биопсия подтверждает наличие рака примерно в половине случаев, тогда как новая технология повышает достоверность диагностики до 92%. Процедура проводится амбулаторно и занимает около 30 минут. В пределах Сибирского федерального округа такая технология пока внедрена только в Алтайском крае.

«Мы совмещаем во время самой биопсии нашу картинку УЗИ, которая в реальном времени, и МРТ, на котором мы увидели те патологические очаги, которые потенциально являются раком. Наложение слияния позволяет урологу идти в тот самый участок, где мы видим по МРТ участок, который нас настораживает», — пояснила клинический специалист направления ультразвуковой диагностики Татьяна Кондрашова.

