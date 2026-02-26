В Алтайском крае первыми в Сибири внедрили фьюжн-биопсию для диагностики рака простаты

Алтайские специалисты прошли обучение у ведущих врачей Москвы

26 февраля 2026, 10:49, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Краевой клинической больнице Барнаула начали применять высокоточную технологию раннего выявления онкологических заболеваний у мужчин. О нововведении врачи рассказали в эфире программы на канале "Катунь 24". Речь идет о диагностической системе, которая синхронизирует данные магнитно-резонансной томографии и ультразвукового исследования и позволяет обнаруживать опухолевые очаги размером всего около двух миллиметров.

Методика стала доступна в регионе после того, как алтайские специалисты прошли обучение у ведущих врачей Москвы. Используемое оборудование в режиме реального времени совмещает изображения МРТ и УЗИ, что дает возможность точно определить подозрительный участок и выполнить биопсию прицельно, без "слепого" забора тканей.

По словам медиков, стандартная биопсия подтверждает наличие рака примерно в половине случаев, тогда как новая технология повышает достоверность диагностики до 92%. Процедура проводится амбулаторно и занимает около 30 минут. В пределах Сибирского федерального округа такая технология пока внедрена только в Алтайском крае.

«Мы совмещаем во время самой биопсии нашу картинку УЗИ, которая в реальном времени, и МРТ, на котором мы увидели те патологические очаги, которые потенциально являются раком. Наложение слияния позволяет урологу идти в тот самый участок, где мы видим по МРТ участок, который нас настораживает», — пояснила клинический специалист направления ультразвуковой диагностики Татьяна Кондрашова.

Комментарии 6

Олег

13:32:34 26-02-2026

Фьюжн, фьюжен (от англ. fusion, «сплав») — термин, который может входить в название стилей и направлений в искусстве, архитектуре, дизайне, музыке, характеризующихся «сочетанием несочетаемого»

Гость

13:40:41 26-02-2026

Олег (13:32:34 26-02-2026) Фьюжн, фьюжен (от англ. fusion, «сплав») — термин, который м... молодец умеешь в гугл. возьми с полки пирожок...Фьюжн может проявляться в искусстве, кулинарии или ТЕХНОЛОГИЯХ.

Гость

16:02:04 26-02-2026

Олег (13:32:34 26-02-2026) Фьюжн, фьюжен (от англ. fusion, «сплав») — термин, который м... если точнее то слияние.

Олег

13:33:32 26-02-2026

Указ президента о наименованиях не указ?

Гость

14:30:56 26-02-2026

Фьюжн,фуюжн. Я ходил к урологу раз в полгода,все чики-пики. Потом-бамс и третья стадия,удалил в Москве,а не у местных коновалов. Которые хотели полостную операцию сделать, живодёры.

Гость

16:03:29 26-02-2026

фьюжн переводится как слияние и у меня форд фьюжн не пойму с чем он слился с фиестой наверное.

