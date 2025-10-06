В Барнауле легковушка влетела в грузовик

В результате ДТП водителя автомобиля госпитализировали с травмами различной степени тяжести

06 октября 2025, 14:04, ИА Амител

В Барнауле водителя легковушки госпитализировали в медучреждение после ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Водитель 1985 года рождения на автомобиле КамАЗ двигался по улице Власихинской со стороны улицы Сергея Ускова в направлении улицы Энергетиков и при повороте налево допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем Hyundai Sonata под управлением водителя 1996 года рождения», – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водителя автомобиля госпитализировали с травмами различной степени тяжести, а его пассажиру 1986 года рождения оказали помощь на месте.

