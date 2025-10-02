НОВОСТИОбщество

В Барнауле мать с двухмесячным ребенком высадили из автобуса из-за неработающей карты

Девушке даже не помогли вынести из салона коляску

02 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru
Автобус / Фото: amic.ru

В Барнауле пассажиры возмутились действиями кондуктора автобуса № 35. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, вечером 1 октября в 22:41 молодую женщину с двухмесячным ребенком высадили на остановке "Солнечный ветер". Причиной стало то, что ее транспортная карта оказалась в стоп-листе. Женщина направлялась до остановки "Балтийская", однако кондуктор настоял на высадке.

Очевидцы отмечают, что ей даже не помогли вынести коляску из автобуса.

«Где человеческое отношение? Человек же не виноват, что деньги не списали за проезд, а добраться как-то надо, тем более с ребенком», – отметила подписчица Telegram-канала Светлана.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 41

Avatar Picture
Гость

14:03:33 02-10-2025

А оплатить возмущённые пассажиры не помогли....

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:47 02-10-2025

Гость (14:03:33 02-10-2025) А оплатить возмущённые пассажиры не помогли.... ... Их хватило только на возмущения. Подчёркивают же: даже коляску не помогли вынести...

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:29 02-10-2025

Очевидцы отмечают, что ей даже не помогли вынести коляску из автобуса.------- ох уж эти очевидцы... наверное, еще и на телефон стояли снимали?)

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:54 02-10-2025

У водил интеллект на уровне 3-х классов и 3-х лет отсидки. У кондукторов 1,5 года ПТУ.
У меня всё.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:50 02-10-2025

Гость (14:06:54 02-10-2025) У водил интеллект на уровне 3-х классов и 3-х лет отсидки. У... Ну мамаша тоже конечно... Путешествовать в ОТ почти ночью с коляской и одной лишь траспортной картой как то странно выглядит.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:20 02-10-2025

Гость (14:16:50 02-10-2025) Ну мамаша тоже конечно... Путешествовать в ОТ почти ночью с ... Прям в точку каждое слово. Без мозгов.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:41 02-10-2025

Гость (14:16:50 02-10-2025) Ну мамаша тоже конечно... Путешествовать в ОТ почти ночью с ... Довелось как-то наблюдать маму с коляской в трамвае номер семь. Кое-как ее кондуктор усадила. Остановки за две до стационара Мать и дитя она встает, берет коляску и начинает повторять как зомби - нам скоро выходить, нам скоро выходить и что-то еще. И ведь кто-то ее отпустил одну с ребенком, хотя там явно какое-то заболевание и она и за себя-то отвечать вряд ли может, а у нее младенец в коляске. Я это к чему - мало ли какие ситуации бывают.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:06 02-10-2025

Гость (14:06:54 02-10-2025) У водил интеллект на уровне 3-х классов и 3-х лет отсидки. У... А у Вас интеллект на уровне какого класса? А Вы готовы работать бесплатно? Почему еще не работаете водителем в ОТ?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:43 02-10-2025

таким новостям уже лет 15ть.
один выродок не может бесплатно довести ребенка в -30 или как в данном случае женщину с младенцем, другие выродки навязали систему, которая не работает, а третьи выродки не могут по десять рублей скинуться и купить билет женщине с ребенком на руках.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:42 02-10-2025

Гость (14:15:43 02-10-2025) таким новостям уже лет 15ть.один выродок не может беспла... Тут по идее только один выродок, который поперся без денег, да еще и с ребенком, надеясь что ему прокатит. Наличку не судьба было взять, а не сопли размазывать сейчас по пабликам ? Транспорт - это коммерческая структура, она не обязана никого возить бесплатно. И с какого перепугу я должен скидываться на проезд таким яжмамкам, оплачивать ее неспособность думать головой ? Они так привыкнут и будут всегда так делать. А так урок будет, будет наличку иметь, элементарно же.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:26 02-10-2025

Гость (14:25:42 02-10-2025) Тут по идее только один выродок, который поперся без денег, ... Вот очень хочется, чтобы такие "учителя" разок попали в ситуацию, когда у них что-то случится, а все вокруг будут говорить - так тебе и надо, будет тебе урок. Упал - нефиг было скользскую обувь надевать, сломал себе при этом что-то - надо было препараты, укрепляющие кости, пить. Вытащили деньги - так не надо клювом щелкать, теперь иди пешком по морозу, избили - нефиг провоцировать своим видом, поделом тебе.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:25 02-10-2025

Гость (14:36:26 02-10-2025) Вот очень хочется, чтобы такие "учителя" разок попали в ситу... Точно. Всегда проще винить кого-то. Это очень удобно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:03 02-10-2025

Гость (14:46:25 02-10-2025) Точно. Всегда проще винить кого-то. Это очень удобно... Конечно. Обычно очень удобно обвинять жертву (я не применительно к этому случаю) Главное, не преступника. И очень удобно, когда жертва сама себя обвиняет, тогда она никуда не пойдет и будет сидеть молча. Краеугольный камень нашего общества, скрепа, так сказать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:35 02-10-2025

Гость (15:09:03 02-10-2025) Конечно. Обычно очень удобно обвинять жертву (я не примените... Так любой без мозгов - уже готовая жертва!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:18 02-10-2025

Гость (15:20:35 02-10-2025) Так любой без мозгов - уже готовая жертва! ... И? Объясняю на пальцах - даже если человек идет по улице голым - это не повод его насиловать или делать с ним что-то еще. Вы все равно будете преступником, даже если он, по вашему выражению, "готовая жертва". Чтобы было еще понятнее - представьте, что перед вами больной. У которого нелады с головой, то есть опять же "готовая жертва". Так вот, с ним, внезапно, тоже нельзя ничего делать - ни бить его, ни насиловать. И не надо искать ситуацию, в которой это делать можно, потому что таких ситуаций не существует. Хотя львиная доля здешних комментаторов каждый раз таки пытается это сделать. Примерно как комментатор в ветке про мать с коляской, которому очень смешно оттого, что замерз недееспособный инвалид. Гы-гы, а че он на остановке стоял, вот дурак.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:15 02-10-2025

Гость (14:36:26 02-10-2025) Вот очень хочется, чтобы такие "учителя" разок попали в ситу...
Знаете, а вот мне рассказывал один водитель случай. Зашел к нему вот такой ушлый мальчик и говорит, мол денег у меня нет на оплату проезда. Водила спрашивает: а зачем ты поехал-то, почему без денег?Отвечает: (итаааак... барабанная дробь!) - мне мама сказала, что если поедешь на таком-то номере, то вот тебе карточка, а если на таком-то, то скажи, что денег нет, а высадить тебя не могут по закону. Малец по наивности-то всю схему рассказал. Так что мамашки сами учат своих детей так делать. Вот совсем не жалко.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:54 02-10-2025

Гость (14:52:15 02-10-2025) Знаете, а вот мне рассказывал один водитель случай. Заше... Как бы вам объяснить... Вы точно считаете, что один выкинутый на мороз и замерзший или заболевший ребенок, у которого реально что-то случилось - потерял\отобрали деньги, сел телефон или еще что, стоит нескольких наказанных мелких обманщиков? На самом деле это примерно как с лежащим на улице человеком - да, в 90 процентах случаев он окажется пьяным. Но есть еще процент тех, кто словил инсульт\инфаркт и умирает без помощи.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:55 02-10-2025

Гость (14:15:43 02-10-2025) таким новостям уже лет 15ть.один выродок не может беспла... Кто девушке ребёнка заделал - тот и должен за неё рассчитываться я считаю.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:50 02-10-2025

Гость (14:15:43 02-10-2025) таким новостям уже лет 15ть.один выродок не может беспла... согласен, общество больно. Думаю многие бы здесь не стали скидываться, а лично бы оплатили за женщину проезд.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:57 02-10-2025

"Человек же не виноват, что деньги не списали за проезд, а добраться как-то надо, тем более с ребенком», – отметила подписчица Telegram-канала Светлана."

Так-то "не списали деньги" и "карта в стоп-листе" совершенно разные вещи. Стоп-лист говорит о том, что однажды была попытка списать деньги за проезд, но их на карте не оказалось.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:40 02-10-2025

Гость (14:23:57 02-10-2025) "Человек же не виноват, что деньги не списали за проезд, а д... Стоп-лист не говорит вообще ни о чем, это вполне может быть косяк их неотлаженной системы. Это раз. Два - ок, списали, не получилось, но на карте уже давно есть деньги, с какого перепуга она у них все еще в стоп-листе? Если у меня на карте нет денег, а банк попытался их списать, то после того, как я их на карту положу, их спишут, да и все, никто карту ни в какой стоп-лист не занесет. С чего вдруг тут какая-то другая система? Чтобы пользователям жизнь медом не казалась, или что?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:15 02-10-2025

Причём тут водитель? Пусть идёт со своей картой разбирается.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:23 02-10-2025

Человек же не виноват, что деньги не списали за проезд, ----- ну эт вы в магазине еще скажите)) мож вам так продукты отдадут) откуда вы беретесь, такие странные?..

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

14:57:51 02-10-2025

помнится был случай лет 5 назад зимой когда на спартаке мать садилась в автобус с ребенком инвалидом который был даун, то есть для своих лет не соображал была толпа и водитель закрыл двери и поехал. Кондуктор видя что ребенок даун не имеет денег на проезд просто высадила его на конечной в лесу и никуда не сообщила и водитель промолчал. И никто за ребенка не заплатил. Автобус развернулся и уехал. Пацана нашли через 5 часов полицейские. Он стоял на морозе -48 градусов. В больнице ребенку отрезали руки но он умер через трое суток -у него были повреждены морозом легкие и это не увидели и не стали лечить

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:16 02-10-2025

Барнаулец (14:57:51 02-10-2025) помнится был случай лет 5 назад зимой когда на спартаке мать... мешки попробуй ворочать.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:58 02-10-2025

Гость (15:07:16 02-10-2025) мешки попробуй ворочать.... Ну все же легко ищется, в Гугле забанили? "В Барнауле скончался 28-летний Виталий Седухинский. Его история вызвала бурю возмущения в начале декабря 2012 года. Молодой человек, инвалид детства с отставанием в развитии, вышел из автобуса и просидел на сорокаградусном морозе почти двенадцать часов. Все это время мать Виталия пыталась его найти. Женщина сопровождала сына, но не успела вместе с ним сесть в автобус: дверь перед ней захлопнулась. Молодой человек уехал до конечной остановки – в поселок Новосиликатный. Попросить помощи молодой человек просто не мог – в силу состояния здоровья он не разговаривает.

Спустя 12 часов, в 4 часа утра, на этой остановке инвалида обнаружила прохожая. Она и вызвала скорую помощь. В больницу молодого человека доставили с обморожением кистей рук. Их ампутировали. Но у Виталия держалась температура. А утром 8 января 2013 года его не стало." Так что история имела место быть.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:38 02-10-2025

Гость (15:14:58 02-10-2025) Ну все же легко ищется, в Гугле забанили? "В Барнауле сконч... Вот это помню. Как можно было дауна одного отпускать. Но виноваты, конечно, все остальные. Ну а кто еще?!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:22 02-10-2025

Гость (15:18:38 02-10-2025) Вот это помню. Как можно было дауна одного отпускать. Но вин... Чукча не читатель? "Все это время мать Виталия пыталась его найти. Женщина сопровождала сына, но не успела вместе с ним сесть в автобус: дверь перед ней захлопнулась."

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:18 02-10-2025

Гость (15:14:58 02-10-2025) Ну все же легко ищется, в Гугле забанили? "В Барнауле сконч... Поржал. Спасибо. " с ребенком инвалидом " 28 лет ? Ребенок? " лет 5 назад " в 2012 году? "просидел на сорокаградусном морозе почти двенадцать часов" Пацана нашли через 5 часов полицейские.
"Он стоял на морозе -48 градусов." Так сидел или стоял? Зачем?

Короче иди мешки ворочать.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:11 02-10-2025

Гость (15:26:18 02-10-2025) Поржал. Спасибо. " с ребенком инвалидом " 28 лет ? Ребенок? ... И тем не менее случай был, человек погиб. Комментатор выше просто неточно запомнил обстоятельства. Или раз ему 28, то можно и оставить без помощи?.. И да, человек недееспособен, не разговаривает и, скорее всего, не отдает себе отчета в том, что происходит вокруг. И правда, чего же он стоял на морозе? Обхохотаться, ага. Эмоциональный диапазон как у зубочистки.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:18 02-10-2025

Барнаулец (14:57:51 02-10-2025) помнится был случай лет 5 назад зимой когда на спартаке мать... Ну не врите. Все было не так. Маман его одного отправила, а он не там вышел.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:05 02-10-2025

Какая хрень, ну дайте ей 60 рублей или сколько там сейчас проезд. Ну и странно, что у нее самой налички ни копейки. Может фейк?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:46 02-10-2025

Гость (14:59:05 02-10-2025) Какая хрень, ну дайте ей 60 рублей или сколько там сейчас пр... я тоже счастливый человек, ни знаю сколько проезд стоит). Думаю около 40 рублей

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:47 02-10-2025

Гость (15:02:46 02-10-2025) я тоже счастливый человек, ни знаю сколько проезд стоит). Ду... Поддерживаю, коллега. Когда еду в машине, с интересом смотрю на битком набитый общественный транспорт, эти милые лица пассажиров расплющенные по стеклу сверху донизу, и в душе не чаю сколько они за это платят. Просто неинтересно.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:19 02-10-2025

Гость (15:11:47 02-10-2025) Поддерживаю, коллега. Когда еду в машине, с интересом смотрю... далеки значит вы от народа и это не есть плюс а наоборот большой минус в этом

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:37 02-10-2025

Мало того, что женщину выгнали из автобуса,еще и напихали в каментах. Злыдни, однако

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:37 02-10-2025

Люди, что с вами? Действительно, больное общество

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:12 02-10-2025

Че-та какая-то бестолковая ситуация. При чем тут наличка? Молодежь сейчас в большинстве случаев уже и не помнит, как она выглядит, ибо расплачиваются обычным пластиком или смартфоном. У мамашки что - даже простой пластиковой карты с собой не было, чтобы расплатиться? Не верю.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:21 02-10-2025

Даже если вы упертый картежник, ВСЕГДА носите с собой заначку 500-1000 наличных рублей "на всякий случай".

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:33 03-10-2025

Русский менталитет. Поэтому мы так и живем.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:58 04-10-2025

Надо было всех высадить и сняться с маршрута, автобус для перевозки людей и не должен возить бесплатно

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров