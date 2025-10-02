В Барнауле мать с двухмесячным ребенком высадили из автобуса из-за неработающей карты

Девушке даже не помогли вынести из салона коляску

02 октября 2025, 14:00, ИА Амител

В Барнауле пассажиры возмутились действиями кондуктора автобуса № 35. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, вечером 1 октября в 22:41 молодую женщину с двухмесячным ребенком высадили на остановке "Солнечный ветер". Причиной стало то, что ее транспортная карта оказалась в стоп-листе. Женщина направлялась до остановки "Балтийская", однако кондуктор настоял на высадке.

Очевидцы отмечают, что ей даже не помогли вынести коляску из автобуса.