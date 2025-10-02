В Барнауле мать с двухмесячным ребенком высадили из автобуса из-за неработающей карты
Девушке даже не помогли вынести из салона коляску
02 октября 2025, 14:00, ИА Амител
В Барнауле пассажиры возмутились действиями кондуктора автобуса № 35. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, вечером 1 октября в 22:41 молодую женщину с двухмесячным ребенком высадили на остановке "Солнечный ветер". Причиной стало то, что ее транспортная карта оказалась в стоп-листе. Женщина направлялась до остановки "Балтийская", однако кондуктор настоял на высадке.
Очевидцы отмечают, что ей даже не помогли вынести коляску из автобуса.
«Где человеческое отношение? Человек же не виноват, что деньги не списали за проезд, а добраться как-то надо, тем более с ребенком», – отметила подписчица Telegram-канала Светлана.
14:03:33 02-10-2025
А оплатить возмущённые пассажиры не помогли....
14:43:47 02-10-2025
Гость (14:03:33 02-10-2025) А оплатить возмущённые пассажиры не помогли.... ... Их хватило только на возмущения. Подчёркивают же: даже коляску не помогли вынести...
14:05:29 02-10-2025
Очевидцы отмечают, что ей даже не помогли вынести коляску из автобуса.------- ох уж эти очевидцы... наверное, еще и на телефон стояли снимали?)
14:06:54 02-10-2025
У водил интеллект на уровне 3-х классов и 3-х лет отсидки. У кондукторов 1,5 года ПТУ.
У меня всё.
14:16:50 02-10-2025
Гость (14:06:54 02-10-2025) У водил интеллект на уровне 3-х классов и 3-х лет отсидки. У... Ну мамаша тоже конечно... Путешествовать в ОТ почти ночью с коляской и одной лишь траспортной картой как то странно выглядит.
14:23:20 02-10-2025
Гость (14:16:50 02-10-2025) Ну мамаша тоже конечно... Путешествовать в ОТ почти ночью с ... Прям в точку каждое слово. Без мозгов.
14:28:41 02-10-2025
Гость (14:16:50 02-10-2025) Ну мамаша тоже конечно... Путешествовать в ОТ почти ночью с ... Довелось как-то наблюдать маму с коляской в трамвае номер семь. Кое-как ее кондуктор усадила. Остановки за две до стационара Мать и дитя она встает, берет коляску и начинает повторять как зомби - нам скоро выходить, нам скоро выходить и что-то еще. И ведь кто-то ее отпустил одну с ребенком, хотя там явно какое-то заболевание и она и за себя-то отвечать вряд ли может, а у нее младенец в коляске. Я это к чему - мало ли какие ситуации бывают.
14:35:06 02-10-2025
Гость (14:06:54 02-10-2025) У водил интеллект на уровне 3-х классов и 3-х лет отсидки. У... А у Вас интеллект на уровне какого класса? А Вы готовы работать бесплатно? Почему еще не работаете водителем в ОТ?
14:15:43 02-10-2025
таким новостям уже лет 15ть.
один выродок не может бесплатно довести ребенка в -30 или как в данном случае женщину с младенцем, другие выродки навязали систему, которая не работает, а третьи выродки не могут по десять рублей скинуться и купить билет женщине с ребенком на руках.
14:25:42 02-10-2025
Гость (14:15:43 02-10-2025) таким новостям уже лет 15ть.один выродок не может беспла... Тут по идее только один выродок, который поперся без денег, да еще и с ребенком, надеясь что ему прокатит. Наличку не судьба было взять, а не сопли размазывать сейчас по пабликам ? Транспорт - это коммерческая структура, она не обязана никого возить бесплатно. И с какого перепугу я должен скидываться на проезд таким яжмамкам, оплачивать ее неспособность думать головой ? Они так привыкнут и будут всегда так делать. А так урок будет, будет наличку иметь, элементарно же.
14:36:26 02-10-2025
Гость (14:25:42 02-10-2025) Тут по идее только один выродок, который поперся без денег, ... Вот очень хочется, чтобы такие "учителя" разок попали в ситуацию, когда у них что-то случится, а все вокруг будут говорить - так тебе и надо, будет тебе урок. Упал - нефиг было скользскую обувь надевать, сломал себе при этом что-то - надо было препараты, укрепляющие кости, пить. Вытащили деньги - так не надо клювом щелкать, теперь иди пешком по морозу, избили - нефиг провоцировать своим видом, поделом тебе.
14:46:25 02-10-2025
Гость (14:36:26 02-10-2025) Вот очень хочется, чтобы такие "учителя" разок попали в ситу... Точно. Всегда проще винить кого-то. Это очень удобно
15:09:03 02-10-2025
Гость (14:46:25 02-10-2025) Точно. Всегда проще винить кого-то. Это очень удобно... Конечно. Обычно очень удобно обвинять жертву (я не применительно к этому случаю) Главное, не преступника. И очень удобно, когда жертва сама себя обвиняет, тогда она никуда не пойдет и будет сидеть молча. Краеугольный камень нашего общества, скрепа, так сказать.
15:20:35 02-10-2025
Гость (15:09:03 02-10-2025) Конечно. Обычно очень удобно обвинять жертву (я не примените... Так любой без мозгов - уже готовая жертва!
15:52:18 02-10-2025
Гость (15:20:35 02-10-2025) Так любой без мозгов - уже готовая жертва! ... И? Объясняю на пальцах - даже если человек идет по улице голым - это не повод его насиловать или делать с ним что-то еще. Вы все равно будете преступником, даже если он, по вашему выражению, "готовая жертва". Чтобы было еще понятнее - представьте, что перед вами больной. У которого нелады с головой, то есть опять же "готовая жертва". Так вот, с ним, внезапно, тоже нельзя ничего делать - ни бить его, ни насиловать. И не надо искать ситуацию, в которой это делать можно, потому что таких ситуаций не существует. Хотя львиная доля здешних комментаторов каждый раз таки пытается это сделать. Примерно как комментатор в ветке про мать с коляской, которому очень смешно оттого, что замерз недееспособный инвалид. Гы-гы, а че он на остановке стоял, вот дурак.
14:52:15 02-10-2025
Гость (14:36:26 02-10-2025) Вот очень хочется, чтобы такие "учителя" разок попали в ситу...
Знаете, а вот мне рассказывал один водитель случай. Зашел к нему вот такой ушлый мальчик и говорит, мол денег у меня нет на оплату проезда. Водила спрашивает: а зачем ты поехал-то, почему без денег?Отвечает: (итаааак... барабанная дробь!) - мне мама сказала, что если поедешь на таком-то номере, то вот тебе карточка, а если на таком-то, то скажи, что денег нет, а высадить тебя не могут по закону. Малец по наивности-то всю схему рассказал. Так что мамашки сами учат своих детей так делать. Вот совсем не жалко.
14:59:54 02-10-2025
Гость (14:52:15 02-10-2025) Знаете, а вот мне рассказывал один водитель случай. Заше... Как бы вам объяснить... Вы точно считаете, что один выкинутый на мороз и замерзший или заболевший ребенок, у которого реально что-то случилось - потерял\отобрали деньги, сел телефон или еще что, стоит нескольких наказанных мелких обманщиков? На самом деле это примерно как с лежащим на улице человеком - да, в 90 процентах случаев он окажется пьяным. Но есть еще процент тех, кто словил инсульт\инфаркт и умирает без помощи.
14:49:55 02-10-2025
Гость (14:15:43 02-10-2025) таким новостям уже лет 15ть.один выродок не может беспла... Кто девушке ребёнка заделал - тот и должен за неё рассчитываться я считаю.
15:01:50 02-10-2025
Гость (14:15:43 02-10-2025) таким новостям уже лет 15ть.один выродок не может беспла... согласен, общество больно. Думаю многие бы здесь не стали скидываться, а лично бы оплатили за женщину проезд.
14:23:57 02-10-2025
"Человек же не виноват, что деньги не списали за проезд, а добраться как-то надо, тем более с ребенком», – отметила подписчица Telegram-канала Светлана."
Так-то "не списали деньги" и "карта в стоп-листе" совершенно разные вещи. Стоп-лист говорит о том, что однажды была попытка списать деньги за проезд, но их на карте не оказалось.
14:46:40 02-10-2025
Гость (14:23:57 02-10-2025) "Человек же не виноват, что деньги не списали за проезд, а д... Стоп-лист не говорит вообще ни о чем, это вполне может быть косяк их неотлаженной системы. Это раз. Два - ок, списали, не получилось, но на карте уже давно есть деньги, с какого перепуга она у них все еще в стоп-листе? Если у меня на карте нет денег, а банк попытался их списать, то после того, как я их на карту положу, их спишут, да и все, никто карту ни в какой стоп-лист не занесет. С чего вдруг тут какая-то другая система? Чтобы пользователям жизнь медом не казалась, или что?
14:35:15 02-10-2025
Причём тут водитель? Пусть идёт со своей картой разбирается.
14:41:23 02-10-2025
Человек же не виноват, что деньги не списали за проезд, ----- ну эт вы в магазине еще скажите)) мож вам так продукты отдадут) откуда вы беретесь, такие странные?..
14:57:51 02-10-2025
помнится был случай лет 5 назад зимой когда на спартаке мать садилась в автобус с ребенком инвалидом который был даун, то есть для своих лет не соображал была толпа и водитель закрыл двери и поехал. Кондуктор видя что ребенок даун не имеет денег на проезд просто высадила его на конечной в лесу и никуда не сообщила и водитель промолчал. И никто за ребенка не заплатил. Автобус развернулся и уехал. Пацана нашли через 5 часов полицейские. Он стоял на морозе -48 градусов. В больнице ребенку отрезали руки но он умер через трое суток -у него были повреждены морозом легкие и это не увидели и не стали лечить
15:07:16 02-10-2025
Барнаулец (14:57:51 02-10-2025) помнится был случай лет 5 назад зимой когда на спартаке мать... мешки попробуй ворочать.
15:14:58 02-10-2025
Гость (15:07:16 02-10-2025) мешки попробуй ворочать.... Ну все же легко ищется, в Гугле забанили? "В Барнауле скончался 28-летний Виталий Седухинский. Его история вызвала бурю возмущения в начале декабря 2012 года. Молодой человек, инвалид детства с отставанием в развитии, вышел из автобуса и просидел на сорокаградусном морозе почти двенадцать часов. Все это время мать Виталия пыталась его найти. Женщина сопровождала сына, но не успела вместе с ним сесть в автобус: дверь перед ней захлопнулась. Молодой человек уехал до конечной остановки – в поселок Новосиликатный. Попросить помощи молодой человек просто не мог – в силу состояния здоровья он не разговаривает.
Спустя 12 часов, в 4 часа утра, на этой остановке инвалида обнаружила прохожая. Она и вызвала скорую помощь. В больницу молодого человека доставили с обморожением кистей рук. Их ампутировали. Но у Виталия держалась температура. А утром 8 января 2013 года его не стало." Так что история имела место быть.
15:18:38 02-10-2025
Гость (15:14:58 02-10-2025) Ну все же легко ищется, в Гугле забанили? "В Барнауле сконч... Вот это помню. Как можно было дауна одного отпускать. Но виноваты, конечно, все остальные. Ну а кто еще?!
15:25:22 02-10-2025
Гость (15:18:38 02-10-2025) Вот это помню. Как можно было дауна одного отпускать. Но вин... Чукча не читатель? "Все это время мать Виталия пыталась его найти. Женщина сопровождала сына, но не успела вместе с ним сесть в автобус: дверь перед ней захлопнулась."
15:26:18 02-10-2025
Гость (15:14:58 02-10-2025) Ну все же легко ищется, в Гугле забанили? "В Барнауле сконч... Поржал. Спасибо. " с ребенком инвалидом " 28 лет ? Ребенок? " лет 5 назад " в 2012 году? "просидел на сорокаградусном морозе почти двенадцать часов" Пацана нашли через 5 часов полицейские.
"Он стоял на морозе -48 градусов." Так сидел или стоял? Зачем?
Короче иди мешки ворочать.
15:31:11 02-10-2025
Гость (15:26:18 02-10-2025) Поржал. Спасибо. " с ребенком инвалидом " 28 лет ? Ребенок? ... И тем не менее случай был, человек погиб. Комментатор выше просто неточно запомнил обстоятельства. Или раз ему 28, то можно и оставить без помощи?.. И да, человек недееспособен, не разговаривает и, скорее всего, не отдает себе отчета в том, что происходит вокруг. И правда, чего же он стоял на морозе? Обхохотаться, ага. Эмоциональный диапазон как у зубочистки.
15:25:18 02-10-2025
Барнаулец (14:57:51 02-10-2025) помнится был случай лет 5 назад зимой когда на спартаке мать... Ну не врите. Все было не так. Маман его одного отправила, а он не там вышел.
14:59:05 02-10-2025
Какая хрень, ну дайте ей 60 рублей или сколько там сейчас проезд. Ну и странно, что у нее самой налички ни копейки. Может фейк?
15:02:46 02-10-2025
Гость (14:59:05 02-10-2025) Какая хрень, ну дайте ей 60 рублей или сколько там сейчас пр... я тоже счастливый человек, ни знаю сколько проезд стоит). Думаю около 40 рублей
15:11:47 02-10-2025
Гость (15:02:46 02-10-2025) я тоже счастливый человек, ни знаю сколько проезд стоит). Ду... Поддерживаю, коллега. Когда еду в машине, с интересом смотрю на битком набитый общественный транспорт, эти милые лица пассажиров расплющенные по стеклу сверху донизу, и в душе не чаю сколько они за это платят. Просто неинтересно.
15:25:19 02-10-2025
Гость (15:11:47 02-10-2025) Поддерживаю, коллега. Когда еду в машине, с интересом смотрю... далеки значит вы от народа и это не есть плюс а наоборот большой минус в этом
15:56:37 02-10-2025
Мало того, что женщину выгнали из автобуса,еще и напихали в каментах. Злыдни, однако
16:15:37 02-10-2025
Люди, что с вами? Действительно, больное общество
19:02:12 02-10-2025
Че-та какая-то бестолковая ситуация. При чем тут наличка? Молодежь сейчас в большинстве случаев уже и не помнит, как она выглядит, ибо расплачиваются обычным пластиком или смартфоном. У мамашки что - даже простой пластиковой карты с собой не было, чтобы расплатиться? Не верю.
20:10:21 02-10-2025
Даже если вы упертый картежник, ВСЕГДА носите с собой заначку 500-1000 наличных рублей "на всякий случай".
12:13:33 03-10-2025
Русский менталитет. Поэтому мы так и живем.
10:14:58 04-10-2025
Надо было всех высадить и сняться с маршрута, автобус для перевозки людей и не должен возить бесплатно