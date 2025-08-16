В Барнауле монтируют еще одно большое колесо обозрения
Новый аттракцион возводят в парке "Арлекино"
16 августа 2025, 13:35, ИА Амител
В барнаульском парке "Арлекино" возводят второе колесо обозрения. Предположительно, оно будет в три раза выше действующего. Об этом сообщает Telegram-канал "Подслушано Барнаул".
Ранее о новом колесе рассказывала "Вестям Алтай" управляющая парком Марина Яковлева. С ее слов, высота превзойдет все аттракционы в Алтайском крае.
«Аттракциона такой высоты в Алтайском крае еще не было. Сейчас у нас в парке одно колесо обозрения работает. Новое колесо будет, предположительно, раза в три выше действующего. Монтаж будет осуществляться еще в течение лета, потому что это большая, объемная работа, которая займет несколько месяцев», – объяснила Яковлева.
Напомним, 25 июля в Барнауле возле набережной Оби открыли 30-метровое колесо обозрения. А 27 июля люди застряли на нем из-за неисправности. Аттракцион пришлось временно закрыть на ремонт. Спустя неделю он вернулся в строй и продолжает работать в данный момент.
очередное (произведение инженерного разума ) в барнауле ! речной забыли ?
14:07:10 16-08-2025
Одно до ума не получается довести.
14:35:15 16-08-2025
Умное или мего.
14:46:08 16-08-2025
Шо, опять.
16:23:39 16-08-2025
с Нового моста глянул на это колесо...Вызвало негативные эмоции...
06:45:37 20-08-2025
Александр (16:23:39 16-08-2025) с Нового моста глянул на это колесо...Вызвало негативные эмо... Вырвало?
18:37:36 16-08-2025
Тоже б/у...?
18:46:51 16-08-2025
Тот же депутат колесо ставит?
19:50:00 16-08-2025
Очень актуальный и своевременный проект: в городе катострафически не хватает колёс обозрения, оттого горожане испытывают дискомфорт и недостаток положительных эмоций. Теперь заживём!
06:39:40 17-08-2025
Гость (19:50:00 16-08-2025) Очень актуальный и своевременный проект: в городе катострафи... как говорила Масяня: "мужчина, эти колеса не глотают!"
12:04:58 17-08-2025
Гость (19:50:00 16-08-2025) Очень актуальный и своевременный проект: в городе катострафи... а вам не угодишь что не построй всё обгадите натура у вас такая.
20:05:11 17-08-2025
Гость (12:04:58 17-08-2025) а вам не угодишь что не построй всё обгадите натура у вас та... элеватор постройте, электростанцию, дворец молодёжи - что-то полезное, а не профанацию. больницы, поликлиники и роддома - тоже никто потешаться не будет
20:14:17 17-08-2025
Гость (20:05:11 17-08-2025) элеватор постройте, электростанцию, дворец молодёжи - что-то... Молодой или взрослый, но видимо, не очень умный человек. Вы почему пытаетесь навешать на частных строителей, вещи, которые должно государство обеспечивать?
20:36:32 17-08-2025
Гость (20:14:17 17-08-2025) Молодой или взрослый, но видимо, не очень умный человек. Вы ... государство и обеспечивает церквями, да колёсами. без разрешения властей ни один частник ничего не построит и ни один квадратный метр земли в городе не использует. ничего я ни на кого не навешиваю. это не мешает мне подмечать комизм ситуации
23:13:14 19-08-2025
Гость (20:36:32 17-08-2025) государство и обеспечивает церквями, да колёсами. без разреш... согласен!
06:54:04 20-08-2025
Гость (20:36:32 17-08-2025) государство и обеспечивает церквями, да колёсами. без разреш... Государство церкви не строит, их строит РПЦ. Развлекательные парки с колесами - также частники строят. Государство лишь регуляторную функцию несет. А комизм ситуации - это когда человек с низким IQ пытается что то вякнуть про строительство в городе.
06:51:04 20-08-2025
Гость (20:05:11 17-08-2025) элеватор постройте, электростанцию, дворец молодёжи - что-то... Элеваторов в крае хватает с избытком, в Барнауле он вообще не требуется, действующий можно спокойно закрыть - он никак на экономику не влияет. Генерация электричества в частных руках, да и дефицита электроэнергии в АК не наблюдается. Кому продавать будете? Молодежь нынче в дворцы не ходит, у них у каждого по такому дворцу в кармане - смартфон называется. А поликлиники в Барнауле строят - новости читать просто надо.
23:11:46 19-08-2025
Это вообще нормально? Снести речной вокзал! Историческое сооружение советских времен выкопать котлован, где явно заморожен строительство! Воткнуть это секенхендное убожество-колесо рядом с этим котлованом, это в стиле новых русских буржуйских отморозков! Вопрос который задают многие люди, а почему тогда не поставили это колесо на место где было когда то ВДНХ?! РПЦ не разрешает? А раньше о народе думали!
06:57:04 20-08-2025
Речной - не историческое здание, а типовая коробка советского периода. Ни ценности, ни экономического значения уже не несло. Какой котлован там заморожен? Сходи и посмотри объем работ на объекте. И что за хенд, который секен?