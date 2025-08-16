В Барнауле монтируют еще одно большое колесо обозрения

Новый аттракцион возводят в парке "Арлекино"

16 августа 2025, 13:35, ИА Амител

В барнаульском парке "Арлекино" возводят второе колесо обозрения. Предположительно, оно будет в три раза выше действующего. Об этом сообщает Telegram-канал "Подслушано Барнаул".

Ранее о новом колесе рассказывала "Вестям Алтай" управляющая парком Марина Яковлева. С ее слов, высота превзойдет все аттракционы в Алтайском крае.

«Аттракциона такой высоты в Алтайском крае еще не было. Сейчас у нас в парке одно колесо обозрения работает. Новое колесо будет, предположительно, раза в три выше действующего. Монтаж будет осуществляться еще в течение лета, потому что это большая, объемная работа, которая займет несколько месяцев», – объяснила Яковлева.

Напомним, 25 июля в Барнауле возле набережной Оби открыли 30-метровое колесо обозрения. А 27 июля люди застряли на нем из-за неисправности. Аттракцион пришлось временно закрыть на ремонт. Спустя неделю он вернулся в строй и продолжает работать в данный момент.