В Барнауле мошенник быстро расположил девушку к дружескому общению и похитил деньги

Новый знакомый предложил должность помощника аналитика

06 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 25-летняя жительница Барнаула хотела дополнительного заработка и потеряла 30 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«Познакомилась с молодым человеком в интернете. Он быстро расположил ее к дружескому общению и предложил должность помощника аналитика. Суть работы заключалась в участии в торгах и внесении своих денег на брокерский счет», – рассказали в ведомстве.

В итоге девушка перевела 30 тысяч рублей и после не смогла вывести деньги, а молодой человек перестал выходить на связь и удалил переписку.

