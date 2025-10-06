В Барнауле мошенник быстро расположил девушку к дружескому общению и похитил деньги
Новый знакомый предложил должность помощника аналитика
06 октября 2025, 10:15, ИА Амител
Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае 25-летняя жительница Барнаула хотела дополнительного заработка и потеряла 30 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
«Познакомилась с молодым человеком в интернете. Он быстро расположил ее к дружескому общению и предложил должность помощника аналитика. Суть работы заключалась в участии в торгах и внесении своих денег на брокерский счет», – рассказали в ведомстве.
В итоге девушка перевела 30 тысяч рублей и после не смогла вывести деньги, а молодой человек перестал выходить на связь и удалил переписку.
Ранее в Барнауле мошенники обманули девушку, попросив оплатить заказ на специальную косметику.
10:43:58 06-10-2025
быстро расположил девушку к дружескому общению --- хорошая новость. Для обучения