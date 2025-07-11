В Барнауле на сутки перекроют проспект Социалистический

Шесть автобусных маршрутов временно изменят

11 июля 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: Will Porada / unsplash.com

В Барнауле на сутки ограничат движение транспорта по проспекту Социалистическому, сообщили в администрации города.

Ограничение введут с 20:00 14 июля до 20:00 15 июля на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

Причина – подготовка и проведение всероссийского этапа смотра-конкурса "Лучшее звено газодымозащитной службы".

Движение общественного транспорта на время перекрытия изменят:

маршрут № 20: при движении на конечную "Площадь Спартака" схема не изменится, в обратном направлении: пл. Спартака – пр. Красноармейский – ул. Ползунова, далее – по маршруту;

маршрут № 55: при движении с конечной остановки "Площадь Победы" маршрут не меняется, в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;

маршрут №70р: при движении с конечного остановочного пункта в мкр-н Восточный маршрут не изменится, в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту;

маршрут № 73р при движении на конечную остановку "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пл. Спартака, в обратном направлении без изменений;

по маршрутам №109 и 109оп при движении от конечной "Мебельная фабрика": пл. Спартака – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений.

Ранее сообщили, что в Барнауле до конца июля перекроют движение транспорта по улице Парковой.