В Барнауле на сутки перекроют проспект Социалистический
Шесть автобусных маршрутов временно изменят
11 июля 2025, 13:20, ИА Амител
В Барнауле на сутки ограничат движение транспорта по проспекту Социалистическому, сообщили в администрации города.
Ограничение введут с 20:00 14 июля до 20:00 15 июля на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.
Причина – подготовка и проведение всероссийского этапа смотра-конкурса "Лучшее звено газодымозащитной службы".
Движение общественного транспорта на время перекрытия изменят:
маршрут № 20: при движении на конечную "Площадь Спартака" схема не изменится, в обратном направлении: пл. Спартака – пр. Красноармейский – ул. Ползунова, далее – по маршруту;
маршрут № 55: при движении с конечной остановки "Площадь Победы" маршрут не меняется, в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;
маршрут №70р: при движении с конечного остановочного пункта в мкр-н Восточный маршрут не изменится, в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту;
маршрут № 73р при движении на конечную остановку "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пл. Спартака, в обратном направлении без изменений;
по маршрутам №109 и 109оп при движении от конечной "Мебельная фабрика": пл. Спартака – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений.
Ранее сообщили, что в Барнауле до конца июля перекроют движение транспорта по улице Парковой.
13:58:29 11-07-2025
Шо, опять? Перекрывайте Ускова, Семенова, там маршируйте. Чо нет?
14:26:25 11-07-2025
Гость (13:58:29 11-07-2025) Шо, опять? Перекрывайте Ускова, Семенова, там маршируйте. Чо... Зато вы с центра :) так что любуйтесь
14:50:39 11-07-2025
Гость (14:26:25 11-07-2025) Зато вы с центра :) так что любуйтесь... Те, кто "зато с центра" меньше всего от транспорта и перекрытий зависимы, в отличие от многих жителей периферии.